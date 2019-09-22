ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ليس مورينيو أبدًا.. أسطورة ريال مدريد المرشح لقيادة الملكي خلفًا لزيدان

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 07:37 م
Advertisements
ليس مورينيو أبدًا.. أسطورة ريال مدريد المرشح لقيادة الملكي خلفًا لزيدان
Advertisements
طباعة
محمد علي
 
Advertisements

قالت صحيفة موندو ديبورتيفو، بأن رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، يفكر في التوقيع مع لاعب وأسطورة ريال مدريد السابقة ليكون خليفة زين الدين زيدان في تدريب نادي ريال مدريد في الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، أن ريال مدريد قد يريد الآن التعاقد مع "تشافي ألونسو" لاعب ريال مدريد السابق ليصبح مدربًا للنادي في حالة إقالة زين الدين زيدان في الفترة المقبلة، خاصة بعدما تراجعت نتائج زيدان بصورة ملحوظ في الفترة الأخيرة مع النادي الملكي.

ويملك زيدان فرصة أخيرة مع ريال مدريد، وهي مباراة أشبيلية مساء اليوم، وفي حالة فقدان أي نقطة سواء بالتعادل أو الخسارة، فإن النادي الملكي قد يعلن عن إقالة زيدن وتولى مدرب آخر مهمة تدريب النادي في الفترة المقبلة، وعلى الأرحج سيكون المدرب الجديد لريال مدريد هو تشافي ألونسو، بحسب ما تؤكده صحيفة موندو ديبورتيفو.

وأشارت بعض التقارير الإسبانية، بأن زيدان قد فقد جزء كبير من الثقة لدى إدارة ريال مدريد، والتي منحته كل الصلاحيات الممكنة في البداية من أجل بناء فريق قوي وقادر على تحقيق البطولات في هذا الموسم، ولكن يبدو بأن زيدان قد ضل الطريق، والفريق في الوقت الحالي غير قادر على المنافسة على أي شيء على الإطلاق.

وكانت بعض المصادر داخل نادي ريال مدريد قد أكدت لصحيفة موندو ديبورتيفو، أن ألونسو ليس المرشح الوحيد لخلافة زين الدين زيدان، بل هناك بعض الأسماء الأخرى التي تحظى بدعم كبير من جانب الإدارة مثل جوزيه مورينيو وماكسي أليجري.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد
2
x
15:00
0
مانشستر يونايتد
كريستال بالاس
1
x
15:00
0
وولفرهامبتون
آرسنال
1
x
17:30
2
أستون فيلا
تشيلسي
1
x
17:30
2
ليفربول
الدوري الإسباني
خيتافي
4
x
12:00
2
ريال مايوركا
إسبانيول
1
x
14:00
3
ريال سوسييداد
فالنسيا
1
x
16:00
1
ليجانيس
أتلتيك بيلباو
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
إشبيلية
-
x
21:00
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
بولونيا
1
x
15:00
1
روما
ليتشي
1
x
15:00
4
نابولي
الدوري الألماني
بوروسيا مونشنغلادباخ
2
x
15:30
1
فورتونا دوسلدورف
آينتراخت فرانكفورت
1
x
18:00
1
بوروسيا دورتموند
الدوري المصري الممتاز
أسوان
2
x
15:00
3
مصر المقاصة
الانتاج الحربي
2
x
17:30
0
نادي مصر
وادي دجلة
0
x
17:30
0
طنطا‏
المصري البورسعيدي
-
x
20:00
-
حرس الحدود
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
رين
1
x
15:00
1
ليل
ليون
-
x
21:00
-
باريس سان جيرمان

DMCA.com Protection Status