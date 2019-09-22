ليس مورينيو أبدًا.. أسطورة ريال مدريد المرشح لقيادة الملكي خلفًا لزيدان





قالت صحيفة موندو ديبورتيفو، بأن رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، يفكر في التوقيع مع لاعب وأسطورة ريال مدريد السابقة ليكون خليفة زين الدين زيدان في تدريب نادي ريال مدريد في الفترة المقبلة.





وأشارت الصحيفة الإسبانية، أن ريال مدريد قد يريد الآن التعاقد مع "تشافي ألونسو" لاعب ريال مدريد السابق ليصبح مدربًا للنادي في حالة إقالة زين الدين زيدان في الفترة المقبلة، خاصة بعدما تراجعت نتائج زيدان بصورة ملحوظ في الفترة الأخيرة مع النادي الملكي.





ويملك زيدان فرصة أخيرة مع ريال مدريد، وهي مباراة أشبيلية مساء اليوم، وفي حالة فقدان أي نقطة سواء بالتعادل أو الخسارة، فإن النادي الملكي قد يعلن عن إقالة زيدن وتولى مدرب آخر مهمة تدريب النادي في الفترة المقبلة، وعلى الأرحج سيكون المدرب الجديد لريال مدريد هو تشافي ألونسو، بحسب ما تؤكده صحيفة موندو ديبورتيفو.





وأشارت بعض التقارير الإسبانية، بأن زيدان قد فقد جزء كبير من الثقة لدى إدارة ريال مدريد، والتي منحته كل الصلاحيات الممكنة في البداية من أجل بناء فريق قوي وقادر على تحقيق البطولات في هذا الموسم، ولكن يبدو بأن زيدان قد ضل الطريق، والفريق في الوقت الحالي غير قادر على المنافسة على أي شيء على الإطلاق.





وكانت بعض المصادر داخل نادي ريال مدريد قد أكدت لصحيفة موندو ديبورتيفو، أن ألونسو ليس المرشح الوحيد لخلافة زين الدين زيدان، بل هناك بعض الأسماء الأخرى التي تحظى بدعم كبير من جانب الإدارة مثل جوزيه مورينيو وماكسي أليجري.



