أهداف مباراة - تشيلسي 1 × 2 ليفربول

نجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز على فريق تشيلسي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وسجل الكسندر ارنولد هدف ليفربول الأول بتصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء من تمريرة محمد صلاح، وعزز روبرتو فيرمينيو النتيجة برأسية في شباك كيبا حارس تشيلسي، وقلص كانتي النتيجة لتشيلسي في الشوط الثاني من المباراة.