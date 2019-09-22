المملكة تدين تفجير حافلة ركاب في كربلاء العراقية

دانت المملكة العربية السعودية واستنكرت التفجير الذي استهدف حافلة ركاب في محافظة كربلاء بجمهورية العراق وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.





وقدم مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي الشقيق، مع التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى، مجددًا رفض المملكة القاطع للإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأيا كان مصدره.





وأعلن تنظيم "داعش"، مساء السبت، مسؤوليته عن التفجير الذي استهدف أمس الجمعة حافلة ركاب في محافظة كربلاء العراقية وأسفر عن مقتل 12 شخصا.

وأفادت خلية الإعلام الأمني الحكومية العراقية، الجمعة، بمقتل 12 شخصا وإصابة 5 آخرين بجروح جراء تفجير عبوة ناسفة داخل حافلة للركاب في محافظة كربلاء بوسط العراق.

والسبت، أكد رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أن الأجهزة الأمنية في محافظة كربلاء ألقت القبض على منفذ التفجير، واصفا الهجوم بـ "الاعتداء الإرهابي الجبان".

وأعلنت الحكومة العراقية في ديسمبر 2017 استعادة كامل أراضي البلاد من قبضة "داعش" بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم، المصنف إرهابيا على المستوى الدولي، والذي استولى على نحو ثلث مناطق العراق.

وأكدت السلطات مع ذلك أن "خلايا نائمة" للتنظيم لا تزال ناشطة في مختلف أنحاء البلاد، بينما يشن "داعش" بين فترة وأخرى هجمات في بعض مناطق البلاد.







