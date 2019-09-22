ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

العثور على جثة امراة ملقاة على الطريق في مدنين

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 07:25 م
Advertisements
العثور على جثة امراة ملقاة على الطريق في مدنين
Advertisements
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
Advertisements
سلمت الليلة الماضية وحدات الحماية المدنية بمدنين جثة امراة في العقد الخامس من العمر إلى السلطات الأمنية بعد معاينتها اثر العثورعليها بطريق الرشادة كلم 01 من ولاية مدنين.
وبمراجعة النيابة العمومية امرت بايداع الجثة بالمستشفى الجهوي بمدنين في انتظار عرضها على الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة كما تم فتح محضر بحث في الغرض وفق ما اكده مصدر امني لاذاعة الجوهرة .
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد
2
x
15:00
0
مانشستر يونايتد
كريستال بالاس
1
x
15:00
0
وولفرهامبتون
آرسنال
1
x
17:30
2
أستون فيلا
تشيلسي
1
x
17:30
2
ليفربول
الدوري الإسباني
خيتافي
4
x
12:00
2
ريال مايوركا
إسبانيول
1
x
14:00
3
ريال سوسييداد
فالنسيا
1
x
16:00
1
ليجانيس
أتلتيك بيلباو
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
إشبيلية
-
x
21:00
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
بولونيا
1
x
15:00
1
روما
ليتشي
1
x
15:00
4
نابولي
الدوري الألماني
بوروسيا مونشنغلادباخ
2
x
15:30
1
فورتونا دوسلدورف
آينتراخت فرانكفورت
1
x
18:00
1
بوروسيا دورتموند
الدوري المصري الممتاز
أسوان
2
x
15:00
3
مصر المقاصة
الانتاج الحربي
2
x
17:30
0
نادي مصر
وادي دجلة
0
x
17:30
0
طنطا‏
المصري البورسعيدي
-
x
20:00
-
حرس الحدود
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
رين
1
x
15:00
1
ليل
ليون
-
x
21:00
-
باريس سان جيرمان

DMCA.com Protection Status