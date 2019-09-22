العثور على جثة امراة ملقاة على الطريق في مدنين

سلمت الليلة الماضية وحدات الحماية المدنية بمدنين جثة امراة في العقد الخامس من العمر إلى السلطات الأمنية بعد معاينتها اثر العثورعليها بطريق الرشادة كلم 01 من ولاية مدنين.

وبمراجعة النيابة العمومية امرت بايداع الجثة بالمستشفى الجهوي بمدنين في انتظار عرضها على الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة كما تم فتح محضر بحث في الغرض وفق ما اكده مصدر امني لاذاعة الجوهرة .