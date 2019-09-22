تطاوين : انتخاب رئيس جديد لبلدية البئر الاحمر

انتخب اليوم الأحد رياض الناجح رئيسا لبلدية البئر الاحمر خلفا للدكتور مبروك المنتصر الذي قدم استقالته منذ ما يزيد عن الشهر لأسباب خاصة ومهنية على حدّ قوله.

وقد عقد المجلس البلدي صباح اليوم جلسة استثنائية قدّم خلالها ثلاثة اعضاء ترشحهم لهذه الخطة وحظي الفائز بثقة الاغلبية من الاعضاء ويكون بذلك رياض الناجح خامس رئيس بلدية ينتمي لحركة النهضة في الجهة من جملة سبعة رؤساء بلديات.