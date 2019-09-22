تطاوين : انتخاب رئيس جديد لبلدية البئر الاحمر
الأحد 22/سبتمبر/2019 - 07:22 م
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محمد وليد الجموسي
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انتخب اليوم الأحد رياض الناجح رئيسا لبلدية البئر الاحمر خلفا للدكتور مبروك المنتصر الذي قدم استقالته منذ ما يزيد عن الشهر لأسباب خاصة ومهنية على حدّ قوله.
وقد عقد المجلس البلدي صباح اليوم جلسة استثنائية قدّم خلالها ثلاثة اعضاء ترشحهم لهذه الخطة وحظي الفائز بثقة الاغلبية من الاعضاء ويكون بذلك رياض الناجح خامس رئيس بلدية ينتمي لحركة النهضة في الجهة من جملة سبعة رؤساء بلديات.
وكانت الانتخابات البلدية الفارطة اسفرت عن فوز القائمة المستقلة للعمل البلدي برئاسة الدكتور مبروك المنتصر بسبعة مقاعد من جملة اثني عشر تلتها قائمة حركة النهضة فقائمة العدالة التنموية والقائمة المستقلة البئر الاحمر أوّلا.
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