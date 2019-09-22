من هو يوسف عثمان القططي صاحب فيديو تعذيب إبنته الرضيعة؟ .. والعقوبة التي تنتظره!
الأحد 22/سبتمبر/2019 - 07:20 م
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كشفت صحيفة سعودية عن العقوبات التي تنتظر يوسف عثمان القططي، صاحب فيديو تعذيب إبنته الصغيرة، موضحة أنه قد يسجن لعدة سنوات.
وقال سلطان الحارثي، محامي يوسف عثمان القططي، في تصريحات للصحيفة السعودية، إن فيديو اعتذار والد الطفلة يعد دليل إدانة عليه، موضحا أن الحجة على صاحب الفيديو ستكون أنه واع ومسئول ومدرك ما فعله وقت الواقعة.
وأضاف الحارثي، أن يوسف عثمان القططي قد يعاقب عقوبتين، إحداها للتعنيف والثانية متعلقة بنشر فيديو مسيء، وتدخل التهمة الثانية ضمن الجرائم المعلوماتية، مشيرًا إلى أن العقوبة قد تصل للسجن لعدة سنوات.
وأكد الحارثي، أن المتهم يوسف عثمان القططي سيحال من الشرطة للنيابة، وبعدها للمحكمة الجزائية، وهي المحكمة المختصة بتلك الأمور، والعقوبة يحددها القاضي.
ويذكر أن، الساعات القليلة الماضية، شهدت انتشار فيديو أطلق عليه فيديو "تعنيف طفلة رضيعة"، وهو يحاول تعليمها المشي، ويقوم بضربها بوحشية رغم صغر سنها، بينما كانت والدة الطفلة تقوم بتصويرها وهي تحت التعنيف من والدها دون أن تُحرك ساكنًا لنجدتها، وقد أعلنت على الفور وزارة العمل التحري والبحث عن الشخص الظاهر في الفيديو من أجل التحقيق معه والتعرف على دوافع تعنيفه للطفلة.
وأمرت النيابة بالقبض على يوسف عثمان القططي، وألقت شرطة الرياض القبض عليه وأُحيل للتحقيق بعد تلقي بلاغات من المواطنين ووزارة العمل حول الفيديو الذي ظهر فيه معنف الطفلة الرضيعة يوسف عثمان القططي المقيم في المملكة العربية السعودية.
من هو يوسف عثمان القططي؟
يوسف عثمان القططي، هو مواطن يُقيم في المملكة العربية السعودية، ويبلغ من العمر 38 عامًا، ويعمل في شركة "يوني شارم" من أصل فلسطيني يقيم في مدينة الرياض، متزوج ولديه بنتان وولد وحيد، ويبدو أنه على خلاف في الفترة الحالية مع زوجته وهو ما دفعها لنشر الفيديو القديم له أثناء تعنيف الطفلة الخاصة به، يوسف القططي قادم إلى السعودية من الأردن فهو من الفلسطينيين المقيمين في المملكة الأردنية الهاشمية.
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