من هو يوسف عثمان القططي صاحب فيديو تعذيب إبنته الرضيعة؟ .. والعقوبة التي تنتظره!

كشفت صحيفة سعودية عن العقوبات التي تنتظر يوسف عثمان القططي، صاحب فيديو تعذيب إبنته الصغيرة، موضحة أنه قد يسجن لعدة سنوات.





وقال سلطان الحارثي، محامي يوسف عثمان القططي، في تصريحات للصحيفة السعودية، إن فيديو اعتذار والد الطفلة يعد دليل إدانة عليه، موضحا أن الحجة على صاحب الفيديو ستكون أنه واع ومسئول ومدرك ما فعله وقت الواقعة.





وأضاف الحارثي، أن يوسف عثمان القططي قد يعاقب عقوبتين، إحداها للتعنيف والثانية متعلقة بنشر فيديو مسيء، وتدخل التهمة الثانية ضمن الجرائم المعلوماتية، مشيرًا إلى أن العقوبة قد تصل للسجن لعدة سنوات.





وأكد الحارثي، أن المتهم يوسف عثمان القططي سيحال من الشرطة للنيابة، وبعدها للمحكمة الجزائية، وهي المحكمة المختصة بتلك الأمور، والعقوبة يحددها القاضي.



