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جامعة كرة السلة : اعادة توزيع المهام صلب المكتب الجامعي

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 07:20 م
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جامعة كرة السلة : اعادة توزيع المهام صلب المكتب الجامعي
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محمد وليد الجموسي
 
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 تناول الاجتماع الذي انعقد امس السبت للمكتب الجامعي لكرة السلة برئاسة علي البنزرتي إعادة توزيع المهام صلب المكتب وذلك حسب ما تقتضيه المعايير المطلوبة من جانب الاتحاد الدولي للعبة لتصبح كالآتي :
علي البنزرتي : رئيس الجامعة والناطق الرسمي للمكتب الجامعي والمسؤول الأول عن منتخب الأكابر
سفيان الجريبي : نائب رئيس الجامعة وأمين مال ومسؤول على منتخب الأكابر
محمد الأسعد بورقيبة : رئيس لجنة التنسيق مع الرابطات
محمد حرز الله : رئيس لجنة الإجازات ومكلف بالإشراف على "الميني باسكات" ومسؤول عن المنتخب الوطني دون 23 سنة ذكور
سفيان الزعق : مكلف بالمنتخب الوطني أقل من 14 سنة ذكور
مروان الحطاب : رئيس لجنة القوانين والنزاعات ومسؤول عن المنتخب الوطني أقل من 16 سنة ذكور
ألفة الصغير الغديري : رئيسة لجنة منتخبات الشبان إناث
مروان الهمامي : مسؤول عن كرة السلة 3 ضد 3 ومسؤول عن تطوير المنظومة الرقمية
أمير التركي : مكلف بالإشراف وتطوير الميني باسكات
منى الخريجي : مسؤولة على منتخب الكبريات ورئيسة لجنة تطوير كرة السلة النسائية ومكلفة بالعلاقات مع الجمعيات النسائية
فؤاد قاسم : مكلف بالتنسيق مع الرابطات بالوسط والجنوب ومسؤول عن منتخب أقل من 18 سنة
جلال بن تقية : مسؤول عن نشر كرة السلة بالأحياء والإشراف على الأكاديميات والمؤسسات
لجنة التأديب : ألفة الصغير والسيد محمد الأسعد بورقيبة
لجنة الاستئناف : سفيان الجريبي ومروان الحطاب
وستتكون اللجان من أعضاء الرابطات الجهوية
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