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"تحديد الإختصاصات" الحل الأوحد لتواجد طارق مصطفي وأحمد أيوب فى جهاز البدري

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 07:17 م
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تحديد الإختصاصات الحل الأوحد لتواجد طارق مصطفي وأحمد أيوب فى جهاز البدري
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محمد جمال
 
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إجتمعت اليوم اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى مع حسام البدري المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر من أجل الإستقرار على الجهاز المعاون الذى سيقود الفراعنة خلال المرحلة المقبلة.

 

وإستقر حسام البدري مع اتحاد الكرة على تولى محمد بركات منصب مدير المنتخب فى الجهاز الجديد وبالفعل إجتمع بركات اليوم مع البدري والاتحاد للحديث عن ترتيبات المرحلة المقبلة، كما إستقر البدري أيضاً مع الجبلاية على تواجد سيد معوض مدرب مساعد وتواجد أيمن طاهر كمدرب للحراس.

 

بينما يظل منصب المدرب العام غير محسوم حتى الإن بعدما طلب البدري بتواجد أحمد أيوب المدرب العام السابق للنادى الأهلى والذى عمل معه وأيضاً تمسك الاتحاد المصري لكرة القدم بتواجد طارق مصطفي نجم الزمالك ولكن حدد البدري أمر واحد من أجل الموافقة على تواجد الثنائي داخل الجهاز وهو "تحديد الإختصاصات" بين الثنائي فى منصب المدرب العام.

 

وتحديد إختصاص كل من طارق مصطفي وأحمد أيوب هو من سيكون فاصل فى تواجدهم سوياً بجهاز البدري خلال المرحلة القادمة.

 

ويحسم مسؤولى الجبلاية مع البدري جميع الأسماء للإعلان رسمياً يوم الأربعاء عن الجهاز الفنى بالكامل وأيضاً تجهيز مؤتمر صحفي كبير لتقديم الجهاز يوم الخميس القادم.

 

ويستعد البدري لقيادة منتخب مصر فى أول مباراة رسمية يوم 11 نوفمبر 2019 أمام منتخب كينيا ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021.

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