الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تتخذ جملة من القرارات التاديبية
الأحد 22/سبتمبر/2019 - 07:16 م
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محمد وليد الجموسي
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اتخذ مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خلال اجتماعه مساء امس جملة من القرارات تمثلت في :
1- توبيخ النادي البنزرتي وغرامة مالية قدرها 2500 دينارا من أجل رمي المقذوفات المتنوعة.
2- توبيخ النجم الساحلي وغرامة بـ 2500 دينارا من أجل رمي القوارير.
3- توبيخ فريق مستقبل سليمان وغرامة بـ 2500 دينارا من أجل رمي القوارير.
4- توبيخ الاتحاد المنستيري وغرامة مالية قدرها 2500 دينارا من أجل إشعال الشماريخ ورميها.
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