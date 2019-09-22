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أونلاين NOW: مشاهدة مباراة ريال مدريد وإشبيلية بث مباشر (hazard) هدف الريال الآن رابط ماتش ريال مدريد اليوم PLUS NEW

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 07:12 م
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أونلاين NOW: مشاهدة مباراة ريال مدريد وإشبيلية بث مباشر (hazard) هدف الريال الآن رابط ماتش ريال مدريد اليوم PLUS NEW
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الفجر الرياضي
 
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يستضيف استاد رامون سانشيز بيثخوان قمةً إسبانيةً بين إشبيلية وريال مدريد في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني 2019-20، وذلك يوم الأحد القادم 22 سبتمبر 2019  ميلادياً، ويوفر موقع الفجر الرياضي خدمة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وإشبيلية اليوم.

 

يواصل الميرنجي سقوطه الأوروبي وذلك بعد أن تلقى هزيمة ثقيلة بثلاثة أهداف نظيفة على يد مضيفه باريس سان جرمان الفرنسي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب حديقة الأمراء، وبهذه النتيجة يتصدر البي أس جي المجموعة ويتراجع الفريق الملكي للمركزالأخير بعد تعادل كلوب بروج البلجيكي وغالطة سراي التركي بدون أهداف، أما محليًا يحتل ريال مدريد المركز الثالث في ترتيب الليجا برصيد 8 نقاط، جمعهم من انتصارين وتعادلٍ فى 2، وبفارق نقطتين عن إشبيلية المتصدر برصيد 10 نقاط.

 

على الجانب الآخر، الفريق الأندلسي الذي يتصدر جدول ترتيب الليجا برصيد 8 نقاط، متقدمًا على أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني بفارق نقطة، وكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق ديبورتيفو ألافيش وحققوا الفوز بهدف نظيف، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 4 مباريات ، استطاع أن يحقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل فى مباراة وحيدة امام سيلتا فيجو بهدف لمثله.

 

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية والقنوات الناقلة في الدوري الإسباني:تجرى مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني في تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت جرينتش، وتذاع مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 3، وتقام مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني على ملعب رامون سانشيز بيزخوان معقل نادي إشبيلية، ويدير مباراةريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني الحكم خوان مارتينيز مونويرا.

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