الكاف ينفي ما تم تداوله بخصوص تحديد موعد ومكان كاس السوبر بين الترجي والزمالك

نفى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ما تم تداوله في بعض وسائل الاعلام بخصوص تحديد موعد ومكان مباراة كأس السوبر القاري التي ستجمع بين بطل دوري الأبطال الترجي الرياضي التونسي والمحرز على لقب كأس الاتحاد الافريقي فريق الزمالك المصري.

وافاد الهيكل القاري ان التفاصيل الخاصة بهذه المقابلة لم يتم تحديدها بعد" مضيفا " ان الموعد الرسمي للمباراة سيتم الإعلان عنه لاحقا فور تحديده بشكل رسمي".

ويشار إلى أن بعض التقارير الاعلامية كانت قد أفادت ان ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية قد يحتضن لقاء السوبر الإفريقي.

وجدير بالتذكير ان الاتحاد الافريقي لكرة القدم كان قرر يوم 8 اوت الماضي تأجيل السوبر الافريقي بين الترجي الرياضي (بطل رابطة الابطال) والزمالك المصري (صاحب كاس الكنفدرالية) الى موعد لاحق.

وكانت المباراة مقررة يوم 16 او 17 او 18 اوت .