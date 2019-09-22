ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الكاف ينفي ما تم تداوله بخصوص تحديد موعد ومكان كاس السوبر بين الترجي والزمالك

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 07:15 م
Advertisements
الكاف ينفي ما تم تداوله بخصوص تحديد موعد ومكان كاس السوبر بين الترجي والزمالك
Advertisements
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
Advertisements
 نفى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ما تم تداوله في بعض وسائل الاعلام بخصوص تحديد موعد ومكان مباراة كأس السوبر القاري التي ستجمع بين بطل دوري الأبطال الترجي الرياضي التونسي والمحرز على لقب كأس الاتحاد الافريقي فريق الزمالك المصري.
وافاد الهيكل القاري ان التفاصيل الخاصة بهذه المقابلة لم يتم تحديدها بعد" مضيفا " ان الموعد الرسمي للمباراة سيتم الإعلان عنه لاحقا فور تحديده بشكل رسمي".
ويشار إلى أن بعض التقارير الاعلامية كانت قد أفادت ان ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية قد يحتضن لقاء السوبر الإفريقي.
وجدير بالتذكير ان الاتحاد الافريقي لكرة القدم كان قرر يوم 8 اوت الماضي تأجيل السوبر الافريقي بين الترجي الرياضي (بطل رابطة الابطال) والزمالك المصري (صاحب كاس الكنفدرالية) الى موعد لاحق.
وكانت المباراة مقررة يوم 16 او 17 او 18 اوت .
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد
2
x
15:00
0
مانشستر يونايتد
كريستال بالاس
1
x
15:00
0
وولفرهامبتون
آرسنال
1
x
17:30
2
أستون فيلا
تشيلسي
1
x
17:30
2
ليفربول
الدوري الإسباني
خيتافي
4
x
12:00
2
ريال مايوركا
إسبانيول
1
x
14:00
3
ريال سوسييداد
فالنسيا
1
x
16:00
1
ليجانيس
أتلتيك بيلباو
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
إشبيلية
-
x
21:00
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
بولونيا
1
x
15:00
1
روما
ليتشي
1
x
15:00
4
نابولي
الدوري الألماني
بوروسيا مونشنغلادباخ
2
x
15:30
1
فورتونا دوسلدورف
آينتراخت فرانكفورت
1
x
18:00
1
بوروسيا دورتموند
الدوري المصري الممتاز
أسوان
2
x
15:00
3
مصر المقاصة
الانتاج الحربي
2
x
17:30
0
نادي مصر
وادي دجلة
0
x
17:30
0
طنطا‏
المصري البورسعيدي
-
x
20:00
-
حرس الحدود
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
رين
1
x
15:00
1
ليل
ليون
-
x
21:00
-
باريس سان جيرمان

DMCA.com Protection Status