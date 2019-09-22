"بلومبرج": الاقتصاد المصري الأسرع نموًا في الشرق الأوسط

أشادت المؤسسات الدولية بالإصلاح الاقتصادي فى مصر ومعدلات النمو التى حققها لتجعله الأسرع نموًا فى الشرق الأوسط، ونجحت مصر رفع الاحتياطي النقد الأجنبي من 15 مليار دولار فى 2016 ليصل الآن إلى 45 مليار، ومعدل النمو كان يقدر بـ2.1% ووصل الآن إلى 5.4%، وسط توقعات بأن يبلغ 5.9% خلال العام المقبل.



