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تأجيل غلق ملعب رادس بسبب المنتخب

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 07:12 م
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تأجيل غلق ملعب رادس بسبب المنتخب
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محمد وليد الجموسي
 
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كان من المنتظر أن يغلق ملعب رادس ابوابه بداية من غرة شهر أكتوبر 2019 للخضوع للصيانة الدورية خاصة على مستوى العشب قبل حلول فصل الشتاء لكن التزامات المنتخب الوطني حالت دون ذلك وأجبرت الإدارة العامة للحي الوطني الرياضي على تأجيل عملية الصيانة الى النصف الثاني من شهر نوفمبر. 
يذكر أن المنتخب الوطني سيواجه المنتخب الكاميروني وديا يوم 12 اكتوبر 2019 ثم سيواجه المنتخب الليبي يوم 8 نوفمبر لحساب الجولة الأولى من تصفيات كاس افريقيا للأمم 2021.
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