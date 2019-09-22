"تنسيقية شباب الأحزاب": قوي الظلام حاولت اختزال رؤية المصريين في فيديوهات مفبركة (فيديو)
الأحد 22/سبتمبر/2019 - 07:07 م
Advertisements
داليا الحسين
Advertisements
Advertisements
علق هيثم الشيخ المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب، على دعوات الفوضى التي أطلقتها جماعة الإخوان المسلمين والإعلام المعادي للدولة المصرية قائلًا: " قوى الظلام حاولت اختزال رؤية المصريين في عدد من الفيديوهات المفبركة".
وأوضح "الشيخ"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء الأحد: "هناك بعض المواطنين نزلوا بالفعل ولكن ليس بالصورة التي حاول أعداء الوطن تصويرهم من حيث الكم والكيف".
وأشار إلى أن الجماعة استغلت احتفالات جماهير النادي الأهلي بكأس السوبر، وقامت بتصوير الاحتفالات على أنها مظاهرات ضد الدولة المصرية، متابعًا: "فبركوا الفيديوهات وتم إزالة صوت الاحتفالات بأصوات أخرى الشعب يريد إسقاط النظام".
وتابع المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب: "بعض أعضاء الجماعة قاموا بإطلاق صور وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل حث المواطنين على الحشد ضد الدولة"، معلًقا:" 100 مليون مواطن لن يحرك أرادتهم دعوات من الخارج".
في السياق ذاته، قال إن فيصل القاسم أحد أهم نماذج الفوضى الإعلامية في قناة الجزيرة، مشيرا إلى أن حواراته دائما تتحول إلى مشادات ومشاحنات، حيث يهدف إلى الإثارة على حساب الدول العربية من أجل جذب أكبر نسبة من المشاهدة.
وعلق على انقلاب فيصل القاسم على قناة الجزيرة، وفضحه لها أمام المشاهد العربي قائلًا: "شخصيته وسياسته التحريرية الخاصة ببرنامجه متسقة مع توجهات الجزيرة التي تستهدف بث الفرقة بين الشعوب".
Advertisements
- نكشف خطة "الإرهابية" لإفساد احتفالات الذكرى الـ 35 لعيد تحرير سيناء
- باحث مغربي يلقن فيصل القاسم درسًا قاسيًا.. ويكشف إرهاب قطر في الدول العربية
- "تنسيقية الأحزاب": الأجانب الذين شاركوا في منتدى شباب العالم 2017 حزنوا كثيرًا لهذا السبب
- "تنسيقية شباب الأحزاب" تنعى الشهيد الرائد مصطفى عبيد
- محمود فيصل: مصر كانت من أولى الدول التي ساعدت موزمبيق عند تعرضها لفيضانات (فيديو)
- عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: مصر تمتلك بنية تحتية جيدة وممتازة في قطاع النفط
- "كتائب إلكترونية".. تاريخ الإخوان مع فبركة الفيديوهات
- شاهد بالدليل.. أحمد موسى يكشف ادعاءات وأكاذيب قناة الجزيرة على الهواء
- محمد الباز يدعو المصريين لحذف قنوات الإخوان والجزيرة: "فيديوهاتهم مفبركة" (فيديو)
- الليلة.. 'مصر النهاردة' يكشف فبركة القنوات المعادية للفيديوهات