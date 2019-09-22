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إتحاد السلاح يدعم السيسي في بيان رسمي

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 06:07 م
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إتحاد السلاح يدعم السيسي في بيان رسمي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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الفجر الرياضي
 
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أصدر إتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى بيانا رسميا يدعم فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي ويؤكد وقوفه خلف القيادة السياسية ورجال الجيش والشرطة فى كل خطواتهم حتى تستمر بلدنا فى طريق التقدم والازدهار.

وأكد عبد المنعم الحسينى أن كل أطياف الشعب المصرى يجب أن تقف وقفة رجل واحد للتصدى للمؤامرات التى تحاك ضد وطننا من جانب المتآمرين عليها لاسيما وأن بلدنا تسير فى الطريق الصحيح تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

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