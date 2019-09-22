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غدًا.. 'الصحفيين' توقع بروتوكول تعاون مع نظيرتها السعودية

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 06:04 م
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غدًا.. 'الصحفيين' توقع بروتوكول تعاون مع نظيرتها السعودية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
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ميسون أبو الحسن
 
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توقع نقابة الصحفيين، برئاسة الدكتور ضياء رشوان، مساء غدٍ الإثنين، اتفاقية وبروتوكول تعاون، مع هيئة الصحفيين السعوديين، المناظرة لها بالمملكة، وذلك بمقر النقابة، بحضور أعضاء المجلس.

وقال محمد شبانة سكرتير عام النقابة، في تصريحات صحفية، إن النقيب ضياء رشوان سيشهد التوقيع، مع خالد المالك رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية؛ وذلك ليكون بداية تعاون بين الطرفين، وتبادل الخبرات.

وكانت استضافت نقابة الصحفيين، نادي دبي للصحافة، برئاسة منى غانم، في لقاء إعلامي، الإثنين الماضي، بمقر النقابة، وذلك بحضور مدير النادي ميثاء بوحميد، وعدد من القيادات الإعلامية الإماراتية، وبحضور نقيب الصحفيين الدكتور ضياء رشوان، وأعضاء مجلس النقابة.

كما حضر عدد من رؤساء التحرير الصحف الخاصة والحزبية، على رأسهم الكاتب الصحفي محمد الباز رئيس مجلسي وتحرير جريدة الدستور، وعلي حسن رئيس تحرير ومجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، والإعلامي وائل الإبراشي، وعمادالدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، والكاتب الصحفي ياسر رزق، وآخرون.
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