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فيرمينيو يزيد أوجاع تشيلسي ويضيف الهدف الثاني لليفربول 2-0 (فيديو)

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 06:00 م
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فيرمينيو يزيد أوجاع تشيلسي ويضيف الهدف الثاني لليفربول 2-0 (فيديو)
فيرمينيو
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الفجر الرياضي
 
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نجح البرازيلي فيرمينيو لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في شباك تشيلسي، في اللقاء الذي يقام بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة للبريمير ليج.

وجاء هدف فيرمينيو في الدقيقة 31 من رأسية قوية.
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