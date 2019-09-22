فيرمينيو يزيد أوجاع تشيلسي ويضيف الهدف الثاني لليفربول 2-0 (فيديو)





وجاء هدف فيرمينيو في الدقيقة 31 من رأسية قوية.

نجح البرازيلي فيرمينيو لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في شباك تشيلسي، في اللقاء الذي يقام بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة للبريمير ليج.