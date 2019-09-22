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افتتاح معرض "أهلا مدارس" بجامعة قناة السويس

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 05:57 م
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افتتاح معرض أهلا مدارس بجامعة قناة السويس
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هشام إسماعيل
 
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افتتح الدكتور طارق راشد رحمي رئيس جامعة قناة السويس، يرافقه المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة معرض " اهلا مدارس " لتوفير كافه المستلزمات المدرسية والمشغولات، ياتى ذلك فى إطار تولية الجامعة من اهتمام بتقديم خدماتها للعاملين وللمجتمع الخارجى من خلال توفير احتياجاتهم وتقديمها بأسعار مخفضة وجودة عالية.

ويستمر المعرض لمدة ثلاث أيام بدءا من ٢٢ وحتي ٢٤ سبتمبر الجاري وجارى دراسة استمراره لفترة أطول ويشمل هذا المعرض على ٦٨ مشارك فى جميع المنتجات اليدوية من أعمال يدوية مثل كروشية واركت والتطريز ومواد غذائية مثل منتجات اللحوم والألبان وملابس وشنط مدرسية وأدوات مدرسية وخلافه وأثاث وأجهزة كهربائية.

وقد اقترح رئيس الجامعة بأن يقوم كل مشارك فى المعرض بعقد ورشة تدريبية يدرب خلالها طلاب الجامعة والعاملين بها على إنتاج هذه الأعمال يأتي المعرض بتنظيم جمعيه الرعاية الاجتماعية بالجامعة بإشراف تحيه حسين.
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