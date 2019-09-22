تامر الخشاب: اعتذار "الجزيرة" عن فبركة الفيديوهات انسحاب تكتيكي تجهيزًا للخطة المقبلة
الأحد 22/سبتمبر/2019 - 05:54 م
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رقية جمال
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قال تامر الخشاب، المخرج التليفزيوني، وأحد حضور المؤتمر الوطني الثامن للشباب، إن فيديو قناة "الجزيرة" القطرية للاعتراف ببث صور ومقاطع فيديو قديمة ومفبركة في المظاهرات التي دعت لها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، والمقاول الهارب محمد علي، للتظاهر ضد الدولة المصرية الجمعة الماضية؛ لكون المصريين اكتشفوا فبركتهم لهذه الصور والمقاطع.
وأضاف "الخشاب"، خلال حواره مع برنامج "الآن" علي فضائية ""إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أنه من المعلوم أن فضائية "الجزيرة" منذ أكثر من 20 عام في الحرب مع مصر، ولم تُذيع تقرير واحد عن قطر ولا إسرائيل، معتبرًا أن اعتذار "الجزيرة" عن إذاعة فيديوهات وصور مفبركة هو انسحاب تكتيكي ومحاولة لإعطاء نفسها مصداقية تجهيزًا للخطة القادمة.
وحذر، المشاهدين المصريين من الانخداع مرة أخرى، وعدم تصديق أي فيديو مهما كان إحكام الصوت او الفيديو، فهذا انسحاب تكتيكي، وحرق لكارت محروق، لكونه يعلم أنه خاسر في جميع الحالات ويحاول الحصول على مصداقية.
ومن الجدير بالذكر، أن مذيعة فضائية "الجزيرة" القطرية، قد ظهرت في مقطع فيديو تم تداوله، لتقول على الهواء إنهم أذاعوا مقاطع الفيديو تم تداولها بشكل واسع إلا أنهم اكتشفوا فيما بعد أنها قديمة ومفبركة، وأشارت إلى عرضهم للصورة التي تم تداولها لاحتفال جماهير الكرة المصرية في شهر يونيو الماضي، على أنها لتظاهرات المصريين الجمعة الماضية، وصورة أخرى لاحتفال الجماهير المصرية بتأهل المنتخب الوطني لمونديال "روسيا"، وفيديو زعموا أنه لتظاهرات في المحلة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتبين أن الصوت تم تركيبه على الصورة.
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