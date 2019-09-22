ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تامر الخشاب: اعتذار "الجزيرة" عن فبركة الفيديوهات انسحاب تكتيكي تجهيزًا للخطة المقبلة

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 05:54 م
Advertisements
تامر الخشاب: اعتذار الجزيرة عن فبركة الفيديوهات انسحاب تكتيكي تجهيزًا للخطة المقبلة
Advertisements
طباعة
رقية جمال
 
Advertisements
قال تامر الخشاب، المخرج التليفزيوني، وأحد حضور المؤتمر الوطني الثامن للشباب، إن فيديو قناة "الجزيرة" القطرية للاعتراف ببث صور ومقاطع فيديو قديمة ومفبركة في المظاهرات التي دعت لها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، والمقاول الهارب محمد علي، للتظاهر ضد الدولة المصرية الجمعة الماضية؛ لكون المصريين اكتشفوا فبركتهم لهذه الصور والمقاطع.

وأضاف "الخشاب"، خلال حواره مع برنامج "الآن" علي فضائية ""إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أنه من المعلوم أن فضائية "الجزيرة" منذ أكثر من 20 عام في الحرب مع مصر، ولم تُذيع تقرير واحد عن قطر ولا إسرائيل، معتبرًا أن اعتذار "الجزيرة" عن إذاعة فيديوهات وصور مفبركة هو انسحاب تكتيكي ومحاولة لإعطاء نفسها مصداقية تجهيزًا للخطة القادمة.

وحذر، المشاهدين المصريين من الانخداع مرة أخرى، وعدم تصديق أي فيديو مهما كان إحكام الصوت او الفيديو، فهذا انسحاب تكتيكي، وحرق لكارت محروق، لكونه يعلم أنه خاسر في جميع الحالات ويحاول الحصول على مصداقية.

ومن الجدير بالذكر، أن مذيعة فضائية "الجزيرة" القطرية، قد ظهرت في مقطع فيديو تم تداوله، لتقول على الهواء إنهم أذاعوا مقاطع الفيديو تم تداولها بشكل واسع إلا أنهم اكتشفوا فيما بعد أنها قديمة ومفبركة، وأشارت إلى عرضهم للصورة التي تم تداولها لاحتفال جماهير الكرة المصرية في شهر يونيو الماضي، على أنها لتظاهرات المصريين الجمعة الماضية، وصورة أخرى لاحتفال الجماهير المصرية بتأهل المنتخب الوطني لمونديال "روسيا"، وفيديو زعموا أنه لتظاهرات في المحلة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتبين أن الصوت تم تركيبه على الصورة.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد
2
x
15:00
0
مانشستر يونايتد
كريستال بالاس
1
x
15:00
0
وولفرهامبتون
آرسنال
0
x
17:30
1
أستون فيلا
تشيلسي
0
x
17:30
2
ليفربول
الدوري الإسباني
خيتافي
4
x
12:00
2
ريال مايوركا
إسبانيول
1
x
14:00
3
ريال سوسييداد
فالنسيا
1
x
16:00
0
ليجانيس
أتلتيك بيلباو
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
إشبيلية
-
x
21:00
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
بولونيا
1
x
15:00
1
روما
ليتشي
1
x
15:00
3
نابولي
الدوري الألماني
بوروسيا مونشنغلادباخ
0
x
15:30
1
فورتونا دوسلدورف
آينتراخت فرانكفورت
-
x
18:00
-
بوروسيا دورتموند
الدوري المصري الممتاز
أسوان
2
x
15:00
1
مصر المقاصة
الانتاج الحربي
1
x
17:30
0
نادي مصر
وادي دجلة
0
x
17:30
0
طنطا‏
المصري البورسعيدي
-
x
20:00
-
حرس الحدود
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
رين
0
x
15:00
1
ليل
ليون
-
x
21:00
-
باريس سان جيرمان

DMCA.com Protection Status