تامر الخشاب: اعتذار "الجزيرة" عن فبركة الفيديوهات انسحاب تكتيكي تجهيزًا للخطة المقبلة

قال تامر الخشاب، المخرج التليفزيوني، وأحد حضور المؤتمر الوطني الثامن للشباب، إن فيديو قناة "الجزيرة" القطرية للاعتراف ببث صور ومقاطع فيديو قديمة ومفبركة في المظاهرات التي دعت لها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، والمقاول الهارب محمد علي، للتظاهر ضد الدولة المصرية الجمعة الماضية؛ لكون المصريين اكتشفوا فبركتهم لهذه الصور والمقاطع.





وأضاف "الخشاب"، خلال حواره مع برنامج "الآن" علي فضائية ""إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أنه من المعلوم أن فضائية "الجزيرة" منذ أكثر من 20 عام في الحرب مع مصر، ولم تُذيع تقرير واحد عن قطر ولا إسرائيل، معتبرًا أن اعتذار "الجزيرة" عن إذاعة فيديوهات وصور مفبركة هو انسحاب تكتيكي ومحاولة لإعطاء نفسها مصداقية تجهيزًا للخطة القادمة.





وحذر، المشاهدين المصريين من الانخداع مرة أخرى، وعدم تصديق أي فيديو مهما كان إحكام الصوت او الفيديو، فهذا انسحاب تكتيكي، وحرق لكارت محروق، لكونه يعلم أنه خاسر في جميع الحالات ويحاول الحصول على مصداقية.



