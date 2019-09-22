نائب محافظ الإسماعيلية يشهد التدريب العملي للتعامل مع الأزمات والطوارئ

شهد المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، يرافقه المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام للمحافظة، واللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد، واللواء أركان حرب أيمن دياب رئيس أركان قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، والعميد محمد عبد المالك مساعد قائد القوات، والمقدم محمد سمير المستشار العسكرى للمحافظة، واللواء محمود عاشور مساعد مدير أمن الإسماعيلية، وأحمد فتحى السقارى ممثلا عن وزارة التنمية المحلية وعدد من قيادات القوات المسلحة والقيادات الأمنية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم لمختلف مديريات الخدمات فعاليات عرض الاصطفاف لجميع معدات وآليات التعامل مع جميع أشكال وصور الأزمات والطوارئ والذى تم تنفيذه بساحة الانتظار الكبرى بمجمع المواقف بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث.





وبحسب البيان الذي صدر اليوم، ضم العرض أكثر من 200 معدة من المعدات الثقيلة واللوادر وسيارت ومعدات الإطفاء والحماية المدنية وأجهزة التعامل مع المفرقعات وشرطة النجدة والمرور والمسطحات المائية وسيارات ومعدات الإسعاف والموارد المائية والرى ومياه الشرب والصرف الصحى للوقوف على مستوى التدريب جاهزية المحافظة بمختلف قطاعاتها للتعامل والتفاعل مع أية ظروف طارئة.





ويأتى هذا فى إطار متابعة تنفيذ وتفعيل خطة محافظة الإسماعيلية لمواجهة الأزمات والكوارث بمختلف أشكالها والوقوف على مدى استعدادات المحافظة وجاهزيتها للتعامل مع أى شكل من أشكال الطورىء والأزمات والوقوف على أية ملاحظات والعمل على تلافيها.





وكان نائب محافظ الإسماعيلية قد استقبل رئيس أركان قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ومرافقيه من رجال القوات المسلحة بالمحافظة وفى مؤتمر موسع تم عقده بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة فى حضور جميع ممثلى الجهات المعنية وممثلى وأعضاء هيئة العمليات للقوات المسلحة أستعرض المقدم محمد سمير المستشار العسكرى للمحافظة لعرض سيناريو فعاليات البيان والتدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث والأحداث الطارئة " صقر 52 " والذى تستمر فعالياته من 22 الى 24 من شهر سبتمبر الجارى بمحافظة الإسماعيلية بالتعاون والتنسيق التام فيما بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والأجهزة الأمنية والشرطية وعناصر من ممثلى القوات المسلحة.





ومتابعة ما تم تنفيذه من إجراءات التدريب والبيان العملى المشترك وخطة التعامل مع مختلف المواقف والأزمات الطارئة.





ثم قام نائب محافظ الإسماعيلية ورئيس أركان قوات الدفاع الشعبى ومرافقيهم من القيادات بزيارة ميدانية لموقع اصطفاف جميع المعدات الثقيلة وآليات التعامل مع المواقف الطارئة والذى أقيم بساحة الانتظار الكبرى بمنطقة مجمع المواقف العمومية والذى ضم استعراض واصطفاف لجميع المركبات ومعدات الانقاذ واللوادر والأوناش وسيارات الاسعاف ومعدات ادارة مرور الإسماعيلية وأجهزة شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى الخاصة بالتعامل مع السيول والأمطار ومعدات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والدفاع المدنى وأعطال الكهرباء ومعدات وآليات المراكز والمدن والأحياء وجميع المديريات الخدمية التابعة للمحافظة.





وقد أشاد رئيس أركان قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بمستوى التدريب وجاهزية محافظة الإسماعيلية بجميع أجهزتها التنفيذية والخدمية والأمنية للتعامل مع أية ظروف طارئة ومجابهة الأزمات والطوارئ.



