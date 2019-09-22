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نجم انجلترا يتغنى بحارس إنبي بعد تصديه الإعجازي أمام بيراميدز

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 05:44 م
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نجم انجلترا يتغنى بحارس إنبي بعد تصديه الإعجازي أمام بيراميدز
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أحمد عصام
 
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تغنى جاري لينكر نجم منتخب انجلترا السابق حارس فريق إنبي محمود جاد بعد تصديه الإعجازي في مباراة فريقه أمام فريق بيراميدز في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب لينكر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن تصدي جاد خلال مقطع فيديو الكرة في مبارة بيراميدز : "تصدي رائع".

وكان جاد قد تصدى لكرة رائعة بعد خروجه للعب الكرة في وسط الملعب ليسددها لاعب بيراميدز في المرمى، ولكن سرعان ما عاد الحارس وتصدى لها بشكل مميز في الهواء.

ورد محمد عادل غرابة عضو مجلس إدارة فريق إنبي على جاري لينكر عبر تويتر أيضا قائلا : "إنه يطير دائما، إنبي لديها سوبر مان في حراسة المرمى".

وكان فريق بيراميدز قد نجح في تحقيق الفوز على فريق إنبي بنتيحة أربعة أهداف نظيفة عن طريق ثنائية عبد الله السعيد وهدف لكل من عمر جابر ومحمد فاروق.

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