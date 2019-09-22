ميسي ينقلب على لاعبي برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن ردة فعل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، بعد خسارة فريقه مساء أمس السبت، أمامك غرناطة في الدوري الإسباني بهدفين نظيفين.









وقالت إذاعة "كادينا كوبي" الإسباني، أن ميسي ظهر غاضبًا بشدة عقب نهاية مباراة برشلونة أمام غرناطة، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.









وأوضحت الإذاعة الإسبانية، إلى أن ميسي تحدث بلهجة عنيفة مع لاعبي البلوجرانا عقب المباراة في النفق المؤدي إلى غرفة خلع الملابس، قائلًا لهم " هذا لا يمكن أن يحدث مجددًا، يجب أن نركز أكثر"، وذلك عقب الخسارة المذلة أمام غرناطة.













وشارك ميسي للمرة الأولى في الليغا هذا الموسم بعد غياب للإصابة لشهر ونصف الشهر، بعد دخوله بديلاً في الشوط الثاني أمس السبت.