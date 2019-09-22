رفع 3 آلاف طن قمامة في حملة نظافة بـ 3 قرى بمركز إطسا بالفيوم (صور)

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أطسا، بمحافظة الفيوم، حملة لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والاراضى الزراعية والتعديات على الطرق العامة، جيث قامت الأجهزة التنفيذية بقرية شدموه، وقد اسفرت الحملة من إزالة عدد (1) حالة تعدي على ارض زراعية إزالات فورية عبارة عن حفر وبناء أساسات على مساحة (130 ) متر مربع.





كما تم تنفيذ حملة لصيانة وإصلاح الطرق بمركز اطسا، حيث الرقابة والمتابعة لسلامة الطرق الأسفلتية وتهيئتها للسير والمواصلات بشارع ابو بكر الصديق، لمعالجة الحفر، والتشققات والمطبات، حيث شملت الحملة إعادة تهيئة الطبقة الإسفلتية للشوارع الفرعية والرئيسة باضافة طبقة رملية، وإصلاح الحفر، وصيانة الطرق بسد الحفر، والتشققات في الإسفلت وترميم ومعالجة التصدعات، وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية بالغرق بتمهيد وتسوية طريق المصرف الرئيسى، ومدخل نقولا ومدخل التطونى.





كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة اطسا، وبالتعاون مع الإدارة الهندسية ومسئولى المركز التكنولوجى، بإستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع مع التأكيد على تقديم أوجه الدعم اللازم للتسهيل على المواطنين خلال أستقبال طلبات التصالح واستمرارية حث المواطنين وتوعيتهم ومساعدتهم لسرعة التقدم بطلبات التصالح للمباني المخالفة للاستفادة بالخدمات، والعمل على تذليل العقبات وتيسير الإجراءات لهم في إطار القانون واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.





وفى قطاع النظافة: تم إعداد 4 ورش عمل مجمعة لمعدات النظافة بدائرة المركز على مستوى الوحدات المحلية بقرى أبو جندير والغرق، ومنية الحيط قلمشاة، واسفرت عن رفع حوالى (3000 ) طن قمامة بالأضافة الى حملات رفع القمامة من محطة الترحيل بدفنو ونقلها الى المدفن الصحى بقصر الباسل، وقد إستمر التواجد الميدانى للمسؤلين لمراقبة الجودة للعمل، وكذلك لمتابعة خط سير حملات النظافة اليومية بالشارع وحملات النظافة للإرتقاء بها فى الشوارع الرئيسية والفرعية وتمهيد الطرق فى شوارع قرية أبوجندير، كما تم تسوية ونظافة طريق احمد اغا عزبة شكرى وطريق منشاة سيف وطريق احمد اغا فيصل، وكذلك منطقة التامينات وبحر عروس، ومنطقة السهريج بمدينة اطسا، للحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى لمركز اطسا مع رفع جميع نقاط تجمع القمامة ونقلها الى المدفن الصحى وقص وتهذيب الأشجار وغسيل الارصفة.



