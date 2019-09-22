استشاري موارد بشرية عن الألعاب الإلكترونية: فد تؤدي لوفاة الأطفال (فيديو)

حذرت الدكتورة مني شوقي، استشاري الموارد البشرية وعلم النفس الإيجابي، من خطورة الألعاب الإلكترونية العنيفة على الاطفال، مشددًا على أن هذه الألعاب الإلكترونية فد تؤدي لوفاة الاطفال، او تساهم في زيادة معدل الإصابة بالأمراض السرطانية.





وأضافت "شوقي"، خلال حوارها مع برنامج "أنا حواء" على فضائية "المحور"، اليوم الأحد، أن الألعاب الإلكترونية العنيفة تؤدي إلى تقليل الذكاء، وتعتبر سبب مباشر لأمراض القولون والقولون العصبي، منوهة بأن جميع الأمراض التي يُصاب بها الكبار والصغار أحد أسبابها إدمان هذه الألعاب الإلكترونية.



