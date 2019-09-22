استشاري موارد بشرية عن الألعاب الإلكترونية: فد تؤدي لوفاة الأطفال (فيديو)
الأحد 22/سبتمبر/2019 - 05:34 م
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رقية جمال
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حذرت الدكتورة مني شوقي، استشاري الموارد البشرية وعلم النفس الإيجابي، من خطورة الألعاب الإلكترونية العنيفة على الاطفال، مشددًا على أن هذه الألعاب الإلكترونية فد تؤدي لوفاة الاطفال، او تساهم في زيادة معدل الإصابة بالأمراض السرطانية.
وأضافت "شوقي"، خلال حوارها مع برنامج "أنا حواء" على فضائية "المحور"، اليوم الأحد، أن الألعاب الإلكترونية العنيفة تؤدي إلى تقليل الذكاء، وتعتبر سبب مباشر لأمراض القولون والقولون العصبي، منوهة بأن جميع الأمراض التي يُصاب بها الكبار والصغار أحد أسبابها إدمان هذه الألعاب الإلكترونية.
وتابعت، أن الطفل الصغير ينبهر بعالم التكنولوجية واستخدام تقنيات حديثة فيه تجعله حريص على الدخول لهذا العالم، والتخلي عن الأشياء الواقعية، بينما الكبار ونتيجة ما يتعرضوا له من ضغط نفسي حقيقي، يحاولوا الهروب بهذه الألعاب الإلكترونية، إلا أنه يتجه لضغط نفسي أعلى، مشددة على أن السبب الرئيسي في إدمان هذه الألعاب الإلكترونية هو إفراز الجسم لهرمونات الإدرينالين والكورتيزون نتيجة لعب هذه الألعاب، وارتفاع نسب هذه الهرمونات يتسبب في زيادة ضغط الدم، وقد يؤدي للإصابة بالجلطات، ويجعل جهاز المناعة في أقل حالاته، والجسم مفتوح لاستقبال أمراض السكر وضغط الدم والأمراض السرطانية، ويجعل الإنسان يستهلك خلايا العصبية وطاقته في شيء غير مفيد، موضحة أن الطاقة المهدرة والوقت المهدر في هذه الألعاب أولى ان نستخدمها في أشياء مفيدة، معقبة: "الطاقات المهدرة على لعبة بابجي نبني بيها بلاد".
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