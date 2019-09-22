السجن 4 سنوات لسائق توكتوك و3 آخرين لربة منزل لاتهامهم بسرقة تليفزيون بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عوض محمد خليفة رئيس المحكمة، بالسجن 4 سنوات للمدعو " أ. ع. ع " سائق توك توك والسجن 3 سنوات المدعوة " د. ع. ع" ربة منزل لاتهامهم بالشروع في سرقة تلفزيون.





صدر القرار بعضوية المستشار محمد جمال شاور، والمستشار وائل حسن الشربيني، وأمانة سر محمد صالح.





تعود القضية رقم 5307 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان بالقبض على سائق وربة منزل أثناء سرقتهم تلفزيون بدائرة القسم.



