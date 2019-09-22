السجن 4 سنوات لسائق توكتوك و3 آخرين لربة منزل لاتهامهم بسرقة تليفزيون بالإسكندرية
الأحد 22/سبتمبر/2019 - 05:33 م
Advertisements
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
Advertisements
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عوض محمد خليفة رئيس المحكمة، بالسجن 4 سنوات للمدعو " أ. ع. ع " سائق توك توك والسجن 3 سنوات المدعوة " د. ع. ع" ربة منزل لاتهامهم بالشروع في سرقة تلفزيون.
صدر القرار بعضوية المستشار محمد جمال شاور، والمستشار وائل حسن الشربيني، وأمانة سر محمد صالح.
تعود القضية رقم 5307 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان بالقبض على سائق وربة منزل أثناء سرقتهم تلفزيون بدائرة القسم.
توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان قيام كل "أ.ع.ع" سائق توك توك وشهرته شقاوة، و"د.ع.ع" 27 سنة ربة منزل، أنه حال عودة المجني عليه "م.م.ب" وبرفقته زوجتة الي الشقة سكنه شاهد المتهم الأول ينزل من العقار ويحمل تلفزيون وعند مشاهدة باب الشقة وجد أنه مسكور فاستغاث بالجيران قبل فرار المتهم الاول الي التوكتوك والموجودة بداخله المتهمة الثانية فتمكنوا من الإمساك به وطلبوا لهم الشرطة وعقب تفتيش المتهمين عثر بحوزة المتهم الأول عدد 23 لفافة لمخدر الهيروين وعرضهم على النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهمين.
Advertisements