انطلاق أكبر ملتقى لصناعة للحرف اليدوية والتراثية أكتوبر المقبل (فيديو)

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، مقطع فيديو بعنوان "تراثنا"، يستعرض برومو إقامة أكبر ملتقي لصناعة الحرف اليدوية والتراثية، وهو معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية في دورته الثانية، والذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الفترة من 2-6 أكتوبر 2019، بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس في القاهرة.





وأوضح الفيديو، أن جميع الصناعات التي تعتمد على الحرف اليدوية في مصر، والتي تُشارك في معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية تتم بمكونات وأيادي وأفكار مصرية بنسبة 100%.





ومن الجدير بالذكر أن محافظة الوادي الجديد، تُشارك في معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية في دورته الثانية، خلال الفترة من 2 إلي 6 أكتوبر المقبل، كما يُشارك في المعرض نحو 500 عارض، ويضم معروضات يدوية تشمل السجاد والكليم اليدوي وكذلك التللي، ومفروشات أخميم والمنتجات النحاسية والزجاجية والصدف والخيامية وغيرها من مختلف الصناعات اليدوية.



