ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

يلا شوت fel3arda بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم .. مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر في العارضة hd

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 04:36 م
Advertisements
يلا شوت fel3arda بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم .. مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر في العارضة hd
مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
البث المباشر للمباراة المرتقبة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بين ليفربول وتشيلسي، ضمن لقاءات الجولة الـ6.

ومن المقرر أن تقام مباراة اليوم على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل تشيلسي، وتنطلق في تمام الـ 5:30 مساءا بتوقيت القاهرة، عبر قناة "bein sports hd2"، بتعليق رؤوف خليف.

ليفربول يدخل اللقاء في صدارة جدول الدوري برصيد 15 نقطة، فيما يتواجد تشيلسي قبل مباراة اليوم في المركز التاسع برصيد 8 نقاط.

بث مباشر مباراة ليفربول ضد تشيلسي
وفي سباق الهدافين، يسعى تامي أبرهام، مهاجم تشيلسي في مواصلة هز الشباك من أجل الوصول لهدفه الثامن ومعادلة سيرجو أجويرو أو تخطيه حال تسجيل هدفين.

وعلى الجانب الأخر، يأمل محمد صلاح وساديو ماني لمواصلة الزحف نحو ترتيب هدافي البريميرليج، حيث يمتلك كلا منهم 4 أهداف، فيما يتصدر الأرجنيتني أجويرو مهاجم مانشستر سيتي الترتيب برصيد 8 أهداف. 

مشاهدة مباراة ليفربول ضد تشيلسي
يُذكر أن أخر لقاء جمع الفريقين، تحت القيادة الفنية الحالية، يوركن كلوب مع ليفربول، وفرانك لامبارد مع تشيلسي، كانت في نهائي كأس السوبر الأوروبي، ونجع الريدز في حصد اللقب بركلات الترجيح، بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي والإضافي.


Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد
1
x
15:00
0
مانشستر يونايتد
كريستال بالاس
1
x
15:00
0
وولفرهامبتون
آرسنال
-
x
17:30
-
أستون فيلا
تشيلسي
-
x
17:30
-
ليفربول
الدوري الإسباني
خيتافي
4
x
12:00
2
ريال مايوركا
إسبانيول
1
x
14:00
3
ريال سوسييداد
فالنسيا
1
x
16:00
0
ليجانيس
أتلتيك بيلباو
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
إشبيلية
-
x
21:00
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
بولونيا
1
x
15:00
1
روما
ليتشي
1
x
15:00
3
نابولي
الدوري الألماني
بوروسيا مونشنغلادباخ
0
x
15:30
1
فورتونا دوسلدورف
آينتراخت فرانكفورت
-
x
18:00
-
بوروسيا دورتموند
الدوري المصري الممتاز
أسوان
2
x
15:00
1
مصر المقاصة
الانتاج الحربي
-
x
17:30
-
نادي مصر
وادي دجلة
-
x
17:30
-
طنطا‏
المصري البورسعيدي
-
x
20:00
-
حرس الحدود
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
رين
0
x
15:00
1
ليل
ليون
-
x
21:00
-
باريس سان جيرمان

DMCA.com Protection Status