مليشيات الحوثي توقف عمل 6 شبكات صرافة مالية في عموم مناطق سيطرتها
الأحد 22/سبتمبر/2019 - 04:23 م
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وكالات
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أوقفت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران عمل ست شبكات صرافة مالية في عموم مناطق سيطرتها دون إبداء الأسباب من وراء ذلك القرار، الذي جاء ضمن سلسلة من الإجراءات الحوثية لضرب السوق المصرفية.
وقال بيان أصدره البنك المركزي الخاضع لسيطرة الميليشيات بصنعاء إنه قرر "إيقاف العمل بالتراخيص الممنوحة لمزاولة أنشطة التحويلات المالية لعدد من شبكات الصرافة حتى إشعار آخر"، ابتداءً من الأحد، كما حذر من التعامل مع هذه الشبكات المصرفية.
وذكر البيان أنه يحتفظ بما وصفه بـ"حقه في فرض الغرامات القانونية على الشبكات الموقوفة أو أي كيان مالي يتعامل معها".
ويبدو واضحا أن الأسباب الكامنة وراء هذا القرار تتعلق بمساعٍ حوثية لفرض جبايات وإتاوات على هذه الشبكات المصرفية.
واتخذت الميليشيات الحوثية خلال الفترة الماضية حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تقويض عمل القطاع المصرفي وإجبار المساهمين فيه على دفع مبالغ ضخمة، من بينها غلق عشرات المصارف واستبدالها بأخرى تتبع قياداتها، فضلا عن رفع أسعار الحوالات النقدية، واجبار المصرفيين على دفع مبالغ ضخمة تحت مسميات مجهولة.
وفيما يتعلق بالأعمال الإرهابية التي تقوم بها الميليشيات الموالية لإيران، فإنهم ادعى استهداف الأراضي السعودية باستخدام الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية.
وقالوا أيضًا إنهم يتوقعون من المملكة أن تعلن موقفًا مشابهًا من خلال وقف جميع أشكال الاستهداف والقصف الجوي ضد المناطق التي يديرها الحوثيون.
ومع ذلك، طالب الحوثيون بفتح مطار صنعاء وتعليق الإجراءات الحكومية بشأن تحصيل رسوم المشتقات النفطية المقدمة إلى ميناء الحديدة، في مقابل استمرار المجموعة في جمعها وإيداعها في حسابها في البنك المركزي اليمني في الحديدة.
وزعمت الميليشيات: "نحن نرحب بالانتقال مباشرة إلى مفاوضات جادة بموجب وقف إطلاق نار كامل يؤدي إلى حل سياسي شامل".
وعلى الرغم من العفو المزعوم للجماعة عن خصومها، كرر مشاط أنه يستثني السجناء المختطفين والمتهمين بالتورط في الخيانة.
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