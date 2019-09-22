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عاجل- تشكيل ليفربول أمام تشيلسي.. صلاح يقود الهجوم

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 04:31 م
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عاجل- تشكيل ليفربول أمام تشيلسي.. صلاح يقود الهجوم
ليفربول
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علي نبوي
 
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أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه تشيلسي في إطار مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وتواجد الفرعون المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي للريدز في خط الهجوم.

وضم تشكيل ليفربول كلًا من :-
حراسة المرمى : أدريان

خط الدفاع :أليكسندر أرنولد – ماتيب – فان دايك – روبيرتسون

خط الوسط : فابينهو – فاليندوم - هيندرسون

خط الهجوم : ساديو ماني – محمد صلاح – فيرمينيو.


موعد مباراة تشيلسي وليفربول

يلتقي فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح مع فريق تشيلسي اليوم الأحد 22 سبتمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج في لندن ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

- القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد تشيلسي :-
وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قنواتها، حيث سوف تذاع تلك المباراة بين فريق تشيلسي وفريق ليفربول عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

وسوف تقام المباراة بين فريق ليفربول وفريق تشيلسي في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتقام في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضا تقام في الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب.
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