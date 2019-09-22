عاجل- تشكيل ليفربول أمام تشيلسي.. صلاح يقود الهجوم
الأحد 22/سبتمبر/2019 - 04:31 م
Advertisements
علي نبوي
Advertisements
Advertisements
أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه تشيلسي في إطار مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
وتواجد الفرعون المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي للريدز في خط الهجوم.
وضم تشكيل ليفربول كلًا من :-
حراسة المرمى : أدريان
خط الدفاع :أليكسندر أرنولد – ماتيب – فان دايك – روبيرتسون
خط الوسط : فابينهو – فاليندوم - هيندرسون
خط الهجوم : ساديو ماني – محمد صلاح – فيرمينيو.
موعد مباراة تشيلسي وليفربول
يلتقي فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح مع فريق تشيلسي اليوم الأحد 22 سبتمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج في لندن ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
- القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد تشيلسي :-
وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قنواتها، حيث سوف تذاع تلك المباراة بين فريق تشيلسي وفريق ليفربول عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.
وسوف تقام المباراة بين فريق ليفربول وفريق تشيلسي في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتقام في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضا تقام في الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب.
Advertisements
- محمد صلاح يقود ليفربول أمام نيوكاسل
- محمد صلاح أساسي مع ليفربول أمام ولفرهامبتون في موقعة الحسم
- تشكيل ليفربول الرسمي أمام بيرنلي| مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر عبر beIN SPORT HD 3 جودة متعددة
- موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
- تشكيل ليفربول ضد نيوكاسل.. صلاح يقود الهجوم و"فيرمينو" على الدكة
- هدف عالمي في مرمى ليفربول ضد نيوكاسل (فيديو)
- فضيحة في مباراة ليفربول ونيوكاسل رغم تقنية الفار (فيديو)
- عاجل.. حضن محمد صلاح وماني يعلن صلحهما (شاهد بالفيديو)
- مشاهدة أهداف ليفربول Sadio Mane.. بث مباشر ليفربول 2-1 نيوكاسل.. مشاهدة أهداف ليفربول ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي youtube
- موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي اليوم 21/9/2019| مشاهدة مباراة ليفربول ضد تشيلسي بث مباشر عبر beIN SPORTS HD
المزيد عن: ليفربول وتشيلسي في الدوري لبفربولتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر