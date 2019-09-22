تداولات البورصة تسجل 837.5 مليون جنيه في ختام أولي جلسات الأسبوع





سجلت أحجم التداول على الأسهم اليوم الأحد الموافق 22-9-2019 نحو 232.2 مليون ورقة مالية بقيمة 837,55 جنيه وهو تداول متوسط نسيباً بالنسبة لمستوي أداء البورصة اليوم الذي أعتبره خبراء سوق المال أنه أسوء أداء منذ عام 2011، وتمت التداولات عبر تنفيذ 25.7 ألف عملية لعدد 179 شركة، وارتفعت أسهم 3 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 157 شركة، ولم تتغير مستويات 19شركة.





تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية





ومالت صافى تعاملات المصريين للبيع بقيمة 242.2 مليون جنيه، ، فيما مالت صافى تعاملات الأجانب والعرب للشراء بقيمة 59.9 مليون جنيه 182.2علي التوالي .

رأي خبير أسواق المال





قال محمد عبد الهادي خبير أسواق المال ، أن البورصه المصريه لا يوجد بها ما يسمي إقتصادياً بأداره الأزمات ، وبالتالي ما نشاهده الآن هو مهزله بكل المقاييس وإنطباع سيء لكل من الدوله والبورصه .





وأضاف عبد الهادي من خلال تصريح خاص ل" فجر " أن البورصه هي مرأه لإقتصاد أي دولة ، ومع تراجعات البورصة وإنهيارات الأسهم المصرية ، ورساله للعالم كله بحدوث مشكله كبيره في مصر ، وان ما يحدث الآن يسقط كل ماتم عمله خلال الفترات السابقه، من جذب إستثمارات مباشره ، وغير مباشره للبلاد ،وبالتالي أظهرت للجميع صورة غير عادلة وهي أن الدوله غير مهتمه بمجال البورصه والقايمين ليست عندهم أي مفاهيم إقتصاديه، ولا يختلف الجالس علي كرسي البورصه وأصغر مستثمروختم قائلاً كلنا واحد .



