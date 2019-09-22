إذاعة الأغاني تحتفل بمشوار رجاء الجداوي.. والأخيرة: "اللي عنده ذكريات لن يشعر بالوحدة"

يستضيف برنامج "ذكرياتي" الذي يقدمه النجم سمير صبري من إخراج محمد تركي على موجات "الأغاني"، النجمة القديرة رجاء الجداوي التي احتفلت بعيد ميلادها أوائل هذا الشهر، وذلك للحديث عن رحلتها الإنسانية والتي بدات في بيت خالتها الفنانة الكبيرة تحيه كاريوكا ومشوارها الفني في مجال الأناقة والفن والحديث عن تفاصيل حياتها مع حارس مرمى قلبها كما تسميه زوجها الراحل حسن مختار حارس مرمى الإسماعيلي في ذلك الوقت.

واختتمت التسجيل بعبارة اللي عنده ذكريات لن يشعر بالوحدة.

يذكر أن الحلقة ستذاع الثلاثاء ٢٤ سبتمبر في تمام الرابعة عصرًا على موجات الأغاني.









نجوم الفن يحتفلون بها

في وقت سابق احتفل عدد من نجوم الفن بعيد الميلاد 81 للفنانة رجاء الجداوي، والتي ولدت في 6 سبتمبر عام 1938، بمدينة الإسماعيلية، هي ابنة أخت الفنانة والراقصة تحية كاريوكا، تلقت تعليمها في مدارس الفرانسيسكان في القاهرة.

تعلمت الفرنسية والإيطالية في سن مبكر، ثم عملت في قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانيه، واختيرت لتكون أشهر عارضه أزياء بعد فوزها كملكه جمال في عام 1958.

قدمت رجاء الجداوي العديد من الأفلام الناجحة، وقامت بتقديم مسرحيات مع عادل إمام منها "الواد سيد الشغال"، و الزعيم"، كما حصلت على" وشاح سمراء القاهرة" في كرنفال بحديقة الأندلس الذي حصلت من خلاله علي جائزة" ملكة حوض البحر المتوسط"، تزوجت من حارس مرمى النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق "حسن مختار" في 22 نوفمبر 1970، وأنجبت منه ابنتها أميرة خاضت تجربة التقديم التلفزيوني من خلال برنامج تحت عنوان اسألوا رجاء" مع الإعلامي عمرو أديب.

هشام ماجد نشر هو الآخر عبر حسابه على "انستجرام" صورة تجمعه بالفنانة رجاء الجداوي وعلق عليها قائلا:" "كل سنة و أنتي طيبة يا أشيك حاجة في مصر".

ونشرت عبر حسابها على "إنستجرام" صورة تجمعها بالفنانة رجاء الجداوي وعلقت عليها قائلة:"عيد ميلاد ملكة قلبى وحبيبتى وكل حاجة حلوة فى الدنيا أحلى جوجو وأشيك جوجو وأخف دم جوجو بحبك اووووى وكل سنة وانتى ملكة متوجة فى قلوبنا ياست الهوانم".

ونشرت " بوسى شلبى" صورة لها وهى بجوار رجاء الجداوي عبر حسابها على "إنستجرام "، وعلقت عليها قائلة: "حبيبتى يا رجاء العمر كله سعادة".

كما احتفلت الفنانة إلهام شاهين بعيد ميلادها عبر موقع" إنستجرام "حيث قامت بنشر صورة لها تجمعها مع الفنانة رجاء الجداوي والفنانة دلال عبد العزيز والإعلامية لميس الحديدي.

وعلقت الهام شاهين على الصورة قائلة :"كل سنه وحبيبة قلبى رجاء الجداوى طيبه . بحبك يا أطيب قلب و أحن حضن . ربنا يخليكى لنا و يعطيكى الصحه و يفرح قلبك دايما".

الجدير بالذكر أن "رجاء الجداوي" تصور مشاهدها فى مسلسل "شبر مية" مع النجم أحمد السعدني حيث تجسد دور والدته، ويشارك فى بطولة العمل الفنانة "نجلاء بدر" و "مراد مكرم"، عدد كبير من النجوم.