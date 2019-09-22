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كهربا يزور مؤمن زكريا وجنش في ألمانيا

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 04:27 م
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كهربا يزور مؤمن زكريا وجنش في ألمانيا
كهربا
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علي نبوي
 
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حرص محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادي الزمالك السابق ونادي ديسبروتيفو دي أفيس البرتغالي على زيارة الثنائي مؤمن زكريا لاعب الأهلي، ومحمود عبد الرحيم "جنش" حارس الزمالك.

ويتواجد زكريا في ألمانيا رفقة وكيله أحمد يحيى من أجل العلاج من الإصابة التي لحقت به في الأعصاب، والتي حرمته من المشاركة مع الأهلي منذ يناير الماضي.

أما جنش فيؤدي برنامجه التأهيلي في ألمانيا بعدما أجرى عملية جراحية في وتر إكيليس، والتي أصيب بها خلال إحدى التدريبات مع منتخب مصر استعدادًا لمواجهة أوغندا في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة التي أقيمت في مصر.

وقام كهربا خلال هذه الزيارة بالاطمئنان على الثنائي، حيث استغل تواجده في ألمانيا لزيارة الثنائي المصاب.
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