كورة ستار - KOOORA GOAL مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر STAR SALAH كورة لايف جول ليفربول يوتيوب بلس

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو ملعب ستامفورد بريدج، معقل تشيلسي؛ لمتابعة مباراة ليفربول وتشيلسي، مساء اليوم الأحد، في قمة الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.





يدخل ليفربول هذا اللقاء، وهو قادم من هزيمة قاسية أمام نابولي بهدفين دون رد، على ملعب سان باولو، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال أوروبا، أما في الدوري استطاع ليفربول أن يحقق العلامة الكاملة؛ بفوزه فى خمس إنتصارات متتالية فى الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.





وتلقى تشيلسي هزيمة على ملعبه أمام فالنسيا الإسباني بهدف دون رد، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة بدوري الأبطال، وكانت آخر مواجهات تشيلسي محليًا أمام فريق وولفرهامبتون، والتي حقق فيها تشيلسي الفوز بخمس أهداف مقابل إثنين، ومنذ بداية الموسم لعب الفريق 5 مباريات، حقق الفوز في 2، وتعادل مثلهما، وخسر مباراة.





ويتصدر ليفربول جدول البطولة برصيد 15نقطة، وبفارق خمس نقاط عن السيتيزنس المتواجد فى المركز الثاني برصيد 10نقاط، أما تشيلسي فيتواجد في المركز التاسع برصيد 8 نقاط فقط.





ليفربول فاز في مباراة الجولة الماضية أمام نيوكاسل بثلاثة أهداف مقابل هدف.





موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي:-

من المقرر أن تقام مباراة ليفربول وتشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي، والساعة الرابعة والنصف بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي:-

وتُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويعلق على اللقاء رؤوف خليف.





البث المباشر لمباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي:-

وتنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، مساء اليوم الأحد، ويمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش ليفربول وتشيلسي، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.





الغيابات والتشكيل المتوقع لليفربول في مواجهة تشيلسي:

من المتوقع أن يدفع المدرب الألماني يورجن كلوب، بفيرجيل فان دايك وجويل ماتيب في الدفاع، وأمامهم فينالدوم، فابينيو، جوردان هندرسون، ويقود الهجوم الثلاثي ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح.





وسيغيب عن قائمة ليفربول في اللقاء ضد تشيلسي في الجولة السادسة من البريميرليج ديفوك أوريجي، ونابي كيتا، وناثانييل كلاين، وأليسون؛ لعدم تعافيهم من الإصابة.





حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع: ماتيب، فان ديك، روبرتسون، أرنولد.

خط الوسط: فابينيو، هندرسون، فاينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح، ماني، فيرمينيو.

الغيابات والتشكيل المتوقع لتشيلسي في مواجهة ليفربول:-

سيدفع المدرب لامبارد بطريقته المعتادة، بكيبا في حراسة المرمى وأمامه زوما، أندرياس كريستنسن، فيكايو توموري، وسيقود هجوم الفريق تامي أبراهام

وسيفتقد تشيلسي كلً من إيمرسون، روبن لوفتس تشيك، كالوم هونسون أودوي، أنطونيو رودريجيرو؛ لمعاناتهم من الإصابة.

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: كريستنسن، توموري، إيمرسون، أزبيليكويتا.

خط الوسط: كانتي، كوفاسيتش، جورجينيو، ويليان.

خط الهجوم: بوليسيتش، أبراهام.





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