سكرتير مساعد القليوبية يقود حملة لإزالة طوابق مخالفة من برجين ببنها (صور)  

Advertisements

قاد اللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية، قبل قليل بناء على تعليمات الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ الإقليم، حملة لإزالة الدور الحادي عشر علوي من كلا من برجين بمدينة بنها بمنطقة بنها الجديدة شارع السكة الحديد خلال بنائهما بالمخالفة والتي تم القضاء عليها في مهدها، بحضور علي إمام وأمان عصر نائبي رئيس مجلس مدينة بنها وفاطمة ذكري مدير عام إدارة المتابعة بالمحافظة وعضوين من أعضاء المتابعة بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.







حيث تم إزالة الأخشاب التي كانوا يستخدمونها في البناء ومصادرة ١٠ طن حديد و٥ طن أسمنت وإزالة حوالي ٥٠ ألف طوبة، وبذلك تم القضاء على هذه المخالفات في مهدها تنفيذا للقانون وحرصا على أرواح المواطنين وحفاظا على هيبة الدولة المصرية.



وعلى جانب آخر قاد السكرتير العام المساعد للمحافظة الاسبوع الماضي، حملة موسعة لإزالة المخالفات والإشغالات بالأراضي التابعة لمركز ومدينة بنها وقليوب، حيث تم إزالة ٤٢ حالة بناء مخالف على الأراضي الزراعية بشبلنجة التابعة لمركز ومدينة بنها بناء بالطوب الأبيض بحضور أمان عصر نائب مجلس مدينة بنها واللواء حسين جندية مساعد مدير الأمن والعميد محمد سمير مأمور المركز ورئيس الوحدة المحلية لشبلنجة وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.







كما توجه السكرتير العام المساعد لإزالة جميع التعديات والإشغالات الموجودة بالشوارع الرئيسية بمدينة قليوب أمام المحلات التجارية ( بشوارع نادي باريس والثلاثيني ) وقام بإزالتها فورا يرافقه حامد طلبة رئيس مجلس مدينة قليوب والدكتور كرم السويلكي نائب رئيس المدينة بحضور اللواء أحمد السيد مساعد مدير الأمن والعميد محمد جابر مدير المرافق بالقليوبية والنقيب عنتر محروس رئيس وحدة المرافق بقليوب وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.





كما قاد الحشاش، الإثنين الماضي، يرافقه حمدي سلامة رئيس مجلس مدينة بنها وعلي إمام نائب رئيس مجلس المدينة وعدد من القيادات التنفيذية،حملة مكبرة لإزالة الأدوار المخالفة ببرج سكني بمنطقة بنها الجديدة بمدينة بنها يبلغ ١٢ دور على مساحة ١٣٠ متر، به ٦ أدوار حاصلة على ترخيص والباقي مخالف وتم عمل شدات خشبية تمهيدا للبناء المخالف، حيث تم وقف الأعمال المخالفة والتحفظ على ومصادرة ١٠ طن أسمنت، وتم فك الشدة الخشبية وتنفيذ إزالة جزئية للدور الثامن وإزالة الشدات الخشبية ل ٣ أدوار أخرى للقضاء على المخالفة في مهدها، ويتم حاليا ازالة جميع الأدوار المخالفة تنفيذا للقانون الذي نخضع له جميعا وحفاظا على أرواح المواطنين وإرساء هيبة الدولة المصرية.







كما قاد تنفيذا لتعليمات الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية،بالتصدي للتعديات على أراضي أملاك الدولية الزراعية وغيرها والقضاء عليها في مهدها وإزالة الأكشاك وملاحقة الإشغالات وضبط المخالفين ومتعدي حرم الطرق،قبل عدة أيام حملة لإزالة التعديات علي الرقعة الزراعية وإزالة الإشغالات بمدينة الخانكة، يرافقه طلال ربيع نائب رئيس مجلس مدينة الخانكة والأجهزة التنفيذية بالمدينة وعدد من القيادات الأمنية.



حيث تم إزالة عدد 29 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بموجب24 حالة زراعية و2 حالة بناء مسلح و3سكة حديد و2آثار وقد تم فصل الكهرباء والخدمات عنهم وإزالتها فورا وذلك للقضاء علي ظاهرة التعدي علي أراضي أملاك الدولة لاسيما الأراضي الزراعية والتي تعد ثروة قومية يجب الحفاظ عليها بالإضافة إلي إزالة الإشغالات التي تعوق حركة المرور وتنتهك حرمة الشارع،كما تم إزالة 3أكشاك وذلك لحماية الطريق وكذا الحفاظ على الرقعة الزراعية كما وجه السكرتير العام المساعد بضرورة المتابعة المستمرة ومكافحة الاشغالات أولا بأول.





كما قاد حملة إزالة بمدينتي طوخ وقها، حيث قام يرافقه محمد خيري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ وسمير عمر نائب رئيس المدينة وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بإزالة سقف الدور الثالث علوي بأحد المنازل بقرية مشتهر التابعة لمركز ومدينة طوخ، حيث يقع المنزل قريبا من الطريق الحر وقد شاهدهم السيد المحافظ صباحا وهم يعملون في بناء سقف هذا الدور المخالف فأصدر تعليماته في الحال بالقضاء على هذه المخالفة في مهدها.



وكلف السكرتير العام المساعد بهدم هذا الطابق فورًا وهذا ما تم بالفعل، ثم توجهوا إلى منزل آخر بمدينة طوخ وتم التأكد من أوراقه،حيث تبين انه مرخص بشكل قانوني وغير مخالف فلم يتم المساس به، ثم توجه السكرتير العام المساعد بعد ذلك للقيام بحملة إزالة أخرى بمدينة قها بحضور المهندسة أمل فوزي رئيس مجلس مدينة قها وسلوى أبو العينين نائب رئيس المدينة وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية حيث أسفرت الحملة عن إزالة 17 حالة أرض زراعية وعدد 10 حالات تابعة للري،وذلك حفاظا على أملاك الدولة التي تعد حق لجميع المواطنين.





