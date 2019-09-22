تعطل وصول الرحلات في مطار دبي بسبب طائرة مسيرة

أعلن متحدث باسم مطارات دبي، اليوم الأحد، تعطل وصول الرحلات لفترة وجيزة لأسباب أمنية.





وأوضح مطار دبي، أن التعطل بسبب ما يشتبه بأنه نشاط طائرة مسيرة.





وأضاف المتحدث "وصول الرحلات تعطل لفترة وجيزة في مطار دبي الدولي، بعد ظهر اليوم من الساعة 12:36 حتى الساعة 12:51 بتوقيت الإمارات، بسبب ما يشتبه بأنه نشاط طائرة مسيرة مما أسفر عن تحويل مسار رحلتين"".

ولم يعط المتحدث باسم مطارات دبي تفاصيل أخرى عن الأمر.















