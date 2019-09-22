تعطل وصول الرحلات في مطار دبي بسبب طائرة مسيرة
الأحد 22/سبتمبر/2019 - 04:07 م
Advertisements
وكالات
Advertisements
Advertisements
أعلن متحدث باسم مطارات دبي، اليوم الأحد، تعطل وصول الرحلات لفترة وجيزة لأسباب أمنية.
وأوضح مطار دبي، أن التعطل بسبب ما يشتبه بأنه نشاط طائرة مسيرة.
وأضاف المتحدث "وصول الرحلات تعطل لفترة وجيزة في مطار دبي الدولي، بعد ظهر اليوم من الساعة 12:36 حتى الساعة 12:51 بتوقيت الإمارات، بسبب ما يشتبه بأنه نشاط طائرة مسيرة مما أسفر عن تحويل مسار رحلتين"".
ولم يعط المتحدث باسم مطارات دبي تفاصيل أخرى عن الأمر.
Advertisements
- الخطوط التركية: عودة مطار أتاتورك للعمل إثر حريق في طائرة خاصة
- الخطوط التركية: عودة مطار أتاتورك للعمل
- بعد تهديد بالتفجير.. مقاتلتان بريطانيتان ترافقان طائرة إيرلندية إلى المطار
- بسبب الضباب.. تأثر حركة الطيران في الإمارات
- عاصفة رملية تضرب الخرطوم (صور)
- الاستخبارات الغربية تكشف ممرات جوية سرية تستخدمها إيران لتهريب الأسلحة
- بريطانيا.. وقف حركة الطيران بمطار جاتويك بسبب طائرة مسيرة
- طائرة ركاب تحول مسارها بعد 3 ساعات.. والسبب في "دورة المياه"
المزيد عن: مطار دبي طائرة مسيرة رحلات تعطلتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر