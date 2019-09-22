تجديد حبس متهمين تخصصا في تزوير المحررات الرسمية بالنزهة

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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وانتحال الصفة واستخدام عملة "البيد كوين" الافتراضية.



وتعود البداية عندما كان اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، تلقى إخطارًا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة البحث الجنائي لمتابعة الحالة الأمنية اشتبهت في سيارة حال توقفها بجانب الطريق بمنطقة النزهة، وبالتحقيق مع قائدها وسؤاله عن تراخيص السيارة ادعى أنه يعمل بإحدى الجهات القضائية وقدم إثبات شخصية "كارنيه" منسوبة صدوره لذات الجهة "مزور"، وتبين أنه عاطل ومزور له صحيفه جنائية سابقة.



وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على خاتم شعار الجمهورية تقرأ بصمته "الوحدة الحسابية لجهاز مدينة العبور، هيئة المجتمعات العمرانية، 3 أكلاشيهات منسوبة صدورهم لذات الجهة، مجموعة من الملفات والعقود خاصة بإنهاء إجراءات تراخيص بناء والتصالح في مخالفات المباني منسوبة صدورهم لجهاز مدينة العبور".



وبسؤاله اعترف بحيازته الكارنيه لتسهيل مروره من أكمنة الشرطة، مضيفًا بتكوينه تشكيلًا عصابيًا بالاشتراك مع صاحب مطبعة لاصطناع وتزوير المحررات الرسمية المنسوبة صدورها لجهات حكومية وترويجها على المواطنين نظير مبالغ مالية.



وبإعداد الأكمنة وتقنين الإجراءات وجمع المعلومات تمكن من ضبطه حال تواجده بالمطبعة ملكه، وعثر بداخلها على كارنيه منسوبة صدوره لذات الجهة التي انتحل الأول عمله بها 4 أختام ذات يد بلاستيكية، 12 إيصالًا منسوبة صدورهم لإحدى الهيئات وممهورة بخاتم شعار الجمهورية، 14 شهادة سداد تأمينات خاصة بأعمال المقاولات منسوبة صدورها لذات الجهة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية، جهاز لاب توب يحوي صور لعدد من أختام شعار الجمهورية منسوبة صدورها لجهات حكومية مختلفة، وكذا نماذج لعملات نقدية أجنبية.



وعثر أيضًا على جهاز طابعة وماسح ضوئي وحدة كمبيوتر "كيسة"، ماكينة قطع وتغليف الكارنيهات، ماكينة طباعة تستخدم في اصطناع وتزوير أختام شعار الجمهورية والكارنيهات، مبلغ مالي، طبنجة صوت و39 طلقة، مجموعة كابلات موصلة بشاشة كمبيوتر مزودة بكروت شاشة تُستخدم في تداول عملات نقدية افتراضية إلكترونية "بيد كوين".



واعترف أن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وحيازته الطبنجة الصوت بقصد الدفاع، وأضاف بتداوله العملة النقدية الافتراضية "بيد كوين" مقابل مبلغ مالي 170 ألف جنيه للعملة الواحدة بالمخالفة للقانون.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة، وإخطار اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، وتوالت النيابة للتحقيق.

