الليلة.. "كفر ناحوم" حصريًا ولأول مرة على قنوات ART

تعرض قناة أفلام١ ART الليلة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة حصريا ولأول مرة فيلم"كفر ناحوم" للمخرجة والنجمة اللبنانية نادين لبكي.

الفيلم تدور أحداثه حول الرحلة الصعبة التي يخوضها الطفل "زين" الذي لم يتجاوز ١٢ عاما. في ضواحي بيروت، اضطراره الهرب من أسرته، ومقاضاته لوالديه لأنهما أنجباه في هذه الحياة.





يذكر أن "كفر ناحوم" ترشح لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي، وفاز بجائزة لجنة التحكيم بمهرجان كان السينمائي، في عرضه العالمي الأول.

وحقق الفيلم أصداءً إيجابية واسعة حول العالم، حيث فاز بـ٢٣ جائزة من أصل ٢٥ مشاركة له في مهرجانات دولية، كان أبرزها جائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي في عرضه العالمي الأول، وترشيحه لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي.

فكرة الفيلم بدأت من اسمه "كفرناحوم"، وهي بلدة ملعونة عبر التاريخ، ويستخدم المصطلح للتعبير عن الخراب والدمار، وكانت "نادين" تستخدم هذا المصطلح كثيرًا في صغرها ليس فقط باللغة العربية وحدها ولكن بالفرنسية أيضًا، وهو ما جعلها تفكر في الخراب البادي حولها في أنحاء شتى من العالم، لذلك قررت تقديم فيلم عنه، لتبدأ في كتابة قصة "زين".









وتأمل "نادين" في استثمار نجاح العمل من جديد بعرض باقي المادة الفيلمية المصورة له على الجمهور من جديد، لكنها لم تستقر بعد على الشكل الذي سيخرج عليه إن كان فيلم آخر أو مسلسل، وذلك وفقًا لما صرحت به في العرض الخاص الأول لفيلمها بمصر.

وفي مارس الماضي حضرت المخرجة اللبنانية نادين لبكي، أول العروض الرسمية لفيلم "كفرناحوم"، في السينمات المصرية، وذلك في سينما زاوية "سينما كريم" بوسط القاهرة.

وحضرت بصحبة المنتج والمؤلف الموسيقي خالد مزنر، والفيلم إنتاج ART، MOOZ Films، بالتعاون مع Cedrus Invest Bank SAL، بالاشتراك مع Sunnyland Film Cyprus LTD member of Art Group، ومؤسسة الدوحة للأفلام، والتوزيع في مصر AFD.





حضر العرض من النجوم والسينمائيين منهم هند صبري، والفنانة الكبيرة لبلبة والسيناريست تامر حبيب والمنتجة ماريان خوري والمخرجة مريم أبو عوف والإعلامية مها الصغير ونجلها ياسين أحمد السقا ولمشاهدة الفيلم والترحيب بالمخرجة اللبنانية البارزة.

‎قدمت "لبكي" فيلم "كفرناحوم" للجمهور، وعقدت ندوة نقاشية أدارها المنتج أنطوان خليفة، بحضور المنتج والموزع الموسيقي خالد مزنر، وسجلت العديد من الحوارات الصحفية والتلفزيونية، في زيارة سريعة للقاهرة، لم تستمر أكثر من ٢٤ ساعة.

عروض الفيلم تجاريا في القاهرة بدأت بالفعل في 12 دور عرض هم: زاوية (سينما كريم)، وكايرو فيستيفال سيتي، وفوكس بمول مصر، وجرين بلازا، وأميركان بلازا، وبوينت 90، وصن سيتي، وسيتي ستارز، ونايل سيتي، وجولدن ستارز، وسينما الزمالك، وسينما مول العرب.









‎يذكر أن فيلم "كفرناحوم" هو من إنتاج MOOZ Films، بالتعاون مع Cedrus Invest Bank SAL، بالاشتراك مع Sunnyland Film Cyprus LTD member of Art Group، ومؤسسة الدوحة للأفلام.

‎بالإضافة لكل من:

- KNM Films

- Boo Films

- The Bridge Production

- Synchronicity Production

- Louverture Films

- Open City Films

- Les films des Tournelles

‎الجدير بالذكر أنه فيلم "كفر ناحوم" للمخرجة "نادين لبكي" يصور الرحلة المُضنية التي يخوضها "زين"، الذي لم يتجاوز الثانية عشرة من عُمره، في ضواحي بيروت والأحداث التي توصله إلى الهرب من ذويه المهمليّن ومقاضاته لهما لأنهما منحاه الحياة.