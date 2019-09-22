"العربية للتصنيع" تناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة بالمنوفية

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عقد، اليوم الأحد، اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، اجتماعاً لمتابعة تنفيذ المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة من قبل الهيئة العربية للتصنيع، بحضور اللواء توحيد توفيق نائب رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وسكرتير عام المحافظة، والسكرتير العام المساعد، ووفد الهيئة العربية للتصنيع، ووكلاء وزارة الصحة والإسكان، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.



حيث تم مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تقام على أرض المحافظة من قبل الهيئة العربية للتصنيع في مختلف القطاعات كقطاع مياه الشرب والصرف الصحي "محطة مياه الباجور ومحطة شعشاع بأشمون ومحطات ميت بره وشنوان وأبو ذكرى وبابل وكفر ربيع وغيرها "، وقطاع الصحة "كمستشفى منوف العام" وغيرها من المشروعات على مستوى قرى ومدن ومراكز المحافظة، وقد تم استعراض موقف هذه المشروعات والمعوقات التي تعوق دون التنفيذ وتم إيجاد حلول للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن بما يصب في مصلحة المواطن.



من جانبه أعرب اللواء توحيد توفيق نائب رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن سعادته بتواجده بمحافظته، مشيراً إلى أن الهيئة تولي اهتماماً كبير في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في كافة القطاعات على مستوى الجمهورية، وقد تم عرض فيديو توضيحي عن الهيئة العربية للتصنيع وما تضمه من قاعدة صناعية متطورة في مختلف المجالات.



وقد أكد المحافظ على أنه لن يتوانى في اتخاذ أي قرار من شأنه رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى حرص المحافظة على المتابعة المستمرة مع الهيئة العربية للتصنيع لموقف هذه المشروعات، للوقوف الفوري على المعوقات وتذليلها للمضي قدمًا في التنفيذ والانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة لهذه المشروعات.



وأضاف أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية تعمل جاهدة في تنفيذ جميع المشروعات الخدمية ذات الصلة الوثيقة بالمواطنين، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات.