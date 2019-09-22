"واتساب" يحصل على تغييرات جذرية غير مسبوقة.. تعرف عليها

حصل تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتساب" على عدد من التحديثات الجديدة لنظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، والتي حملت تغييرات جذرية غير مسبوقة للمستخدمين.





وقد تضمَّنت التحديثات الجديدة، ميزات تشمل "كتم الصوت الخفي، ومحاذاة الصور، وإصلاح الأخطاء، والوضع الليلي، وبوميرانج التي تضمن التحكم في الصور"، وفقًا لشبكة "إن دي تي في"، حيث ان هذه التحديثات ستغير بصورة كبيرة من طريقة التعامل مع "واتساب".





وجاءت تلك الميزات على النحو التالي:





1- كتم الصوت الخفي

يمكن لمستخدمي واتساب كتم كافة الأصوات الخاصة بالإشعارات للتحديثات الخاصة بـ"الحالة" أو الرسائل، التي سبق وكتمها المستخدم.





وكان في السابق مستخدم " واتساب " قادر فقط على كتم جزئي لتحديثات الحالة التي لا يرغبون في رؤيتها، لكن حاليا يمكن للمستخدم "الكتم الكامل" لكل تحديثات الحالة الخاصة بشخص ما من دون الرجوع للمستخدم في كل مرة، وعدم ظهورها في أي مكان آخر، إلا إذا أراد المستخدم الإطلاع عليها بنفسه وإلغاء حالة الكتم.





ويمكن إلغاء حالة الكتم والعودة إلى تشغيل ميزة "الصوت" والإشعارات من جديدة، عن طريق النقر على زر "السهم لأسفل".





2- محاذاة الصور

أضاف "واتساب" مؤشر جديدة للمحاذاة بين الصور والرموز التعبيرية والملصقات والنصوص، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو والصور المتحركة بصيغة "GIF".





واستعارت " واتساب " تلك الميزة الجديدة من "إنستغرام" لمحاذاة الأشياء، بحيث تبدو جيدة عند نشر التدوينة مع صور أو وسائط أخرى.





3- إصلاح أخطاء

يصلح تطبيق "واتساب" عدد كبير من الأخطاء المرتبطة بنظام تشغيل "آي أو إس 13"، والمتعلقة بلوحة المفاتيح وخدمة التخزين السحابي "آي كلاود" والرسوم المتحركة.





4- ميزات إضافية

كما يضيف "واتساب" ميزات أخرى جديدة كان سبق واختبرتها لفترة طويلة سابقة، مثل خاصية "دارك مود" وميزة "بوميرانج".





كما طرحت على نظام تشغيل "أندرويد" إمكانية جعل تطبيق " واتساب " أكثر أمانا عن طريق التحكم في فتحه فقط عن طريق "بصمة الأصبع" الخاصة بالمستخدم، لمنع الولوج إليه عن طريق أي متطفلين.







