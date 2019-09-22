5 طرق لرفع مستوي ذكائك



2- كن مسؤولًا عن مشاعرك: لقد رأيت الكثير ممن يطلق عليهم الأشخاص الأذكياء يقومون بأشياء غبية جدا لمجرد أنهم كانوا تحت تأثير بعض المشاعر. حتى لو كنت آينشتاين، فلن تكون قادرًا على استخدام أي قوة لعقلك بمجرد السيطرة على العواطف.



3- تعلم مقاومة ضغط الأقران: لقد رأيت أستاذًا جامعيًا ووزراء ومشاهير رائعين يقومون بأشياء غبية لمجرد أنهم كانوا يتابعون مجموعة معينة من الناس. تحت تأثير ضغط الأقران، يبدأ الناس في متابعة الحشد حتى لو لم يكونوا متأكدين مما هو الشيء الصحيح الذي يجب فعله وكنتيجة لذلك تجد العديد من الأشخاص الأذكياء يقومون بأشياء غبية حقًا.

4- افهم أن الإدراك البشري يتغير: الإدراك البشري للآخرين والأحداث ليس ثابتًا ولكنه يتغير لتسجيل عشرات العوامل. بدون تثقيف نفسك حول هذه العوامل، قد تقع في فخ أحد التصورات الشائعة التي يرتكبها الناس. على سبيل المثال، يفتقر الكثير ممن يطلق عليهم الأشخاص الأذكياء إلى الثقة بالنفس لأنهم يخطئون تفسير تصرفات الآخرين. بمعنى آخر، عندما لا تفسر أخطاء التصور، يمكنك رؤية العالم من زاوية مختلفة تمامًا تدمر حياتك



5- لا تثار بسهولة: أرى الآلاف من الأشخاص ينشرون الصور ومقاطع الفيديو والأخبار عبر الإنترنت دون التأكد من مصدرها. بعد أن يفعل هؤلاء الأشخاص هذا، يصبحون عاطفيين للغاية ويبدأون في مهاجمة الآخرين. بناءً على هذه المنشورات، يبدأ الأشخاص الأكثر ذكاءً في الانفعال، ولا يةجد أحد منهم متأكد بنسبة 50٪ مما يجري. لكي تكون ذكيًا، عليك أن تكون حكيمًا وهادئًا وأن لا تثار بسهولة



• كن أكثر ذكاء.. نعم يمكنك ذلك

كما ترون أن الذكاء لا يعني الحصول على درجات عالية أو الحصول على درجة أكاديمية. على الرغم من أن هذا يعتبر جزء من أحجية الذكاء، إلا أنك لا تزال بحاجة إلى جمع العديد من القطع قبل أن تقول أنك ذكي حقًا.



والنتيجة هي أن الذكاء يمكن زيادته والمضي قدمًا لتصبح أكثر ذكاءً.





• هل يمكن زيادة الذكاء؟لقد تعلم الكثير من الناس عن طريق الخطأ أن الذكاء هو الإجابة على الأسئلة الصعبة وحل المشكلات الرياضية. الناس الذين يحملون مثل هذه المعتقدات يعتقدون عادة أن الذكاء يقاس بمعيار ثابت ونتيجة لذلك لا يعتقدون أن هناك أي مجال للتحسين.كثير من الناس يرسلون لي رسائل يسألوني عن اختبارات الذكاء لأنهم يتساءلون عن مدى ذكائهم، لكن بمجرد ان تعرف أن معظم اختبارات الذكاء هذه ليست دقيقة ستتوقف عن استخدامها لقياس ذكائك.الذكاء هو اسلوبك في حل مشاكل حياتك وتحسين نوعية حياتك. إذا كان هناك رجل ذكي يكره وظيفته ونتيجة لذلك يعيش حياة بائسة فهو غير ذكي بما فيه الكفاية.• فكيف يمكن زيادة مستويات الذكاء؟هناك 5 طرق لتحسين ذكائك1- تطوير الشجاعة: قد تتساءل ما علاقة الشجاعة بالذكاء ولكن في الواقع أنهم مرتبطين بقوة. عدم وجود شجاعة يجبر الناس على الانخراط في الخداع الذاتي وتطوير المعتقدات الخاطئة. إذا كان الشخص يعتقد أنه سيئ الحظ بدلًا من الاعتقاد بأنه مسؤول عن حياته، فإنه سيعيش حياة مزرية. مشكلة الإدراك هذه لا تتغير أبدًا قبل أن يتطور الشخص إلى شخص شجاع حقيقي.