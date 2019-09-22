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رجل يحاول اقتحام مسجد بسيارته في فرنسا

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 02:40 م
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رجل يحاول اقتحام مسجد بسيارته في فرنسا
الشرطة الفرنسية
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وكالات
 
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أصيب رجل أثناء محاولته اقتحام "المسجد الكبير" بسيارته في مدينة كولمار شرق فرنسا، أمس السبت، فيما لم يصب أحد غيره في الحادثة، حسبما ذكر موقع قناة روسيا اليوم.

 

وأفادت المدعية العامة في كولمار، كاترين سوريتا مينار، لوكالة "فرانس برس"، بأن الرجل جُرح بسلاح أبيض كان يحمله ونُقل إلى المستشفى أين سيخضع لجراحة.

 

وأضافت: "سيعاينه طبيب نفسي في أقرب وقت ممكن"، معتبرة أن المعلومات الأولية تفيد بأنه يعاني من "مشكلات نفسية".

 

شهود عيان

كما أشارت إلى أن شهود عيان قالوا إنه هتف "الله أكبر"، لكن هذه المعلومات تبقى غير مؤكدة، موضحة أنه "سيوضع قيد الحبس الاحتياطي إلى حين استجوابه في أقرب وقت".

 

عدم سقوط جرحى

وأكدت مينار عدم سقوط أي جريح رغم وجود "بعض الأشخاص في المسجد" حينها.

 

من جهتها، قالت صحيفة "لالزاس" إن خبراء تفكيك متفجرات عاينوا سيارة المتهم، غير أنهم لم يجدوا أي أثر للمتفجرات بعد فحصها.

 

إطلاق نار أمام مسجد

أصيب شخصان بجروح خطيرة في إطلاق نار أمام مسجد في مدينة بريست الفرنسية الخميس، وفق ما أعلنت الشرطة. وأشارت الشرطة أنه تم نقل الجريحين إلى المستشفى.

 

وأفاد مصدر رسمي عن وقوع إطلاق عيارات نارية الخميس أمام مسجد في مدينة بريست، شمال غرب فرنسا، مشيرا إلى إصابة شخصين بجروح غير خطرة. وأفاد مركز الشرطة أنه "تم نقل الجريحين إلى المستشفى". وأوضحت مصادر قريبة من الملف أن الأول أصيب في صدره والثاني في ساقه، والرصاص المستخدم من عيار 9 ملم.

 

كما أكدت عناصر مقربة من التحقيق العثور على مطلق النار المفترض ميتا على مقربة من سيارته، ويرجح أن يكون انتحر عبر إطلاق النار على رأسه.

 

 ووقع الحادث بعيد الساعة 16:00 (14:00 ت غ) عندما أطلقت عيارات نارية عدة أمام المسجد ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح بينهما إمام المسجد رشيد الجاي، حسب المجلس الفرنسي للديانة المسلمة، ومصادر مقربة من التحقيق.

 

وتضمن بيان المجلس أنه "أصيب إمام المسجد بأربع رصاصات، اثنتان في البطن واثنتان في الساقين، في حين أصيب أحد المصلين برصاصتين في ساقيه وقد نقلا الى المستشفى ولا خطر على حياتهما". وتسلمت الشرطة القضائية التحقيق في الحادثة.

 

وأوردت نيابة باريس أن دائرتها لمكافحة الإرهاب تجري تقييما للوضع بالتنسيق مع النيابة العامة في بريست.

 

وكتب وزير الداخلية كريستوف كاستانير على تويتر "طلبت من المسؤولين المحليين تعزيز حماية دور العبادة في البلاد".

 

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