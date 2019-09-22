محافظ المنوفية يستقبل نائب رئيس الهيئة العربية للتصنيع
الأحد 22/سبتمبر/2019 - 02:42 م
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أحمد الباهي
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استقبل اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، اللواء توحيد توفيق نائب رئيس الهيئة العربية للتصنيع والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل التعاون بين المحافظة والهيئة لتنفيذ بعض مشروعات البنية التحتية، بحضور سكرتير عام المحافظة، والسكرتير العام المساعد، ومدير عام إدارة التخطيط والمتابعة بالديوان العام.
حيث رحب محافظ المنوفية بنائب الهيئة والوفد المرافق له على أرض محافظة المنوفية، مشيرًا إلى أن المحافظة هي أحد ركائز الدولة في تحقيق التقدم والتنمية المستدامة والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أكد المحافظ على الاستعداد التام للتعاون المثمر والبناء مع الهيئة، نظراً لما تتمتع به المحافظة من تنمية صناعية كبيرة بتواجد منطقتين صناعيتين على أرضها.
وعبر اللواء توحيد توفيق عن سعادته بحسن الاستقبال وتواجده على أرض المنوفية، مشيراً إلى أهمية الاجتهاد والإخلاص في العمل من أجل بناء دولة قوية قادرة على تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحية ورفع الخدمات المقدمة للمواطنين .
هذا وقد تبادل محافظ المنوفية ونائب رئيس الهيئة العربية للتصنيع الدروع، تقديراً لحسن التعاون بين المحافظة والهيئة.
حيث رحب محافظ المنوفية بنائب الهيئة والوفد المرافق له على أرض محافظة المنوفية، مشيرًا إلى أن المحافظة هي أحد ركائز الدولة في تحقيق التقدم والتنمية المستدامة والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أكد المحافظ على الاستعداد التام للتعاون المثمر والبناء مع الهيئة، نظراً لما تتمتع به المحافظة من تنمية صناعية كبيرة بتواجد منطقتين صناعيتين على أرضها.
وعبر اللواء توحيد توفيق عن سعادته بحسن الاستقبال وتواجده على أرض المنوفية، مشيراً إلى أهمية الاجتهاد والإخلاص في العمل من أجل بناء دولة قوية قادرة على تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحية ورفع الخدمات المقدمة للمواطنين .
هذا وقد تبادل محافظ المنوفية ونائب رئيس الهيئة العربية للتصنيع الدروع، تقديراً لحسن التعاون بين المحافظة والهيئة.
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