"عندي عملاء مقدرش اتخلى عنهم".. حبس "ديلر مخدرات في النزهة





وأضاف المتهم أنه له عملائه الذي لا يستطيع أن يتخلى عنهم فضلا عن كونها تجارة رابحة له يجني منها يوميا أكثر من ألف جنيه.



وكما تم ضبط سائق وبحوزته 3 كيلو من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بالنزهة كما نجح رجال مباحث القاهرة، بإشراف اللواء محمد منصور وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، من ضبطه والقبض عليه وحرر محضر بالواقعة.



وتمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة، تحت قيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، من ضبط سائق، مطلوب التنفيذ عليه في 7 قضايا "تبديد، ضرب، قتل خطأ" أثناء تواجده بدائرة قسم النزهة، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت 3،600 كيلو جرام - طبنجة عيار 9 مم - طلقتين من ذات العيار - مبلغ مالى - هاتف محمول.



وبمواجهته أمام المباحث اعترف بالواقعة المنسوبة إليه حيقث قال أنه كان بحيازته 3 كيلو من مخدر الحشيش بقصد الاتجار في المواد المخدرة، والسلاح النارى الذي كان بحوزته بقصد الدفاع عن النفس، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة وتحقيق أرباح، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت النيابة العامة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ونشاط المتهم للوقوف على نشاطه الإجرامى، وأمرت النيابة العامة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الجنائي إرسال تقرير مفصل بها.



أمرت نيابة النزهة، بحبس عاطل 4 أيام لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم النزهة.وتعود البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده أثناء مرور قوة أمنية من إدارة تأمين طرق ومحاور ميناء القاهرة الجوي بشارع جوزيف تيتو، دائرة قسم شرطة النزهة تمكنت من ضبط "م. ع"، 22 سنة، عاطل وبحوزته كمية من مخدر الأستروكس المخدر وزنت 350 جراما، كمية من الحشيش المخدر وزنت 20 جراما، 880 جنيها، هاتف محمول، سلاح أبيض "نصل معدني".وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، كما اعترف أنه بما ضبط بحوزته 370 جرام استروكس وحشيش بالنزهة في تحقيقات النيابة، وأنه لا يستطيع العيش دون الاتجار في المخدرات.