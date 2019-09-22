كهربا يرفض 25 مليون جنيه طمعا في الأهلي

وجه محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق أفيس البرتغالي صدمة قوية إلى مسئولي نادي بيراميدز الذي يسعى للتعاقد مع اللاعب ودخل في منافسة قوية مع الأهلي لخطف كهربا.









وعرض نادي بيراميدز مبلغ 25 مليون جنيه على أحمد يحيي وكيل أعمال كهربا من أجل التعاقد معه في الميركاتو الشتوي يناير المقبل وخطف اللاعب من النادي الأهلي.









وعلم "الفجر الرياضي" أن كهربا ووكيل أعماله أبلغا نادي بيراميدز برفض العرض المقدم بـ 25 مليون جنيه للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي وتمسكه باللعب للنادي الأهلي في يناير المقبل.









وبرر كهربا رفضه اللعب لفريق بيراميدز خوفًا من رحيل سالم الشامسي مالك نادي بيراميدز في أي وقت على غرار المستشار تركي أل الشيخ المالك السابق وعدم حصوله على كامل عقده ومقدم تعاقده مع نادي بيراميدز، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تقليل راتبه السنوي مع الفريق في حال حدوث ذلك حيث طلب كهربا الحصول على 20 مليون جنيه في الموسم الواحد سواء من الأهلي أو بيراميدز.









ودخل نادي بيراميدز في خط المفاوضات مع محمود كهربا صانع ألعاب فريق أفيس البرتغالي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، واشترط بيراميدز على كهربا إنهاء أزمته مع الزمالك على أن يتم تقديره ماديَا بعقد كبير يناسب إمكانياته وطلباته المادية أكبر مما قد يعرضه الأهلي.









وتمسك الأهلي بضرورة إنهاء محمود كهربا لخلافاته مع الزمالك والحصول على بطاقته الدولية بدلًا من المؤقتة التي يشارك بها رفقة ناديه البرتغالي من أجل ضمه للقلعة الحمراء.









واشترط الأهلي على كهربا أن يكون في كامل تركيزه خلال مشواره الاحترافي مع أفيس البرتغالي والمحافظة على مستواه ولياقته الفنية والبدنية حتى يتم التعاقد معه في يناير.









كما تضمنت شروط الأهلي على كهربا أن رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق هو من سيحدد مصير الصفقة رغم أن إدارة النادي تزكي اللاعب لدى المدرب الجديد بعد أن سجل كهربا هدفًا خلال خسارة فريقه في الدوري البرتغالي بنتيجة 3-1.



