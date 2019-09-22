"الاتحاد المصري للألعاب" يرعى قمة الرياضات الإلكترونية 26 سبتمبر المقبل





أكد الاتحاد المصري للألعاب الالكترونية على رعايته لقمة الرياضيات الالكترونية والتي تقام خلال الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر الجاري بالقاهرة.





قال شريف عبد الباقي رئيس الاتحاد أن رعاية الحدث يأتي في إطار دور الاتحاد بتقديم الدعم والمساندة للقائمين على تنظيم الرياضات الالكترونية في مصر والذين لديهم الرغبة في إتباع القواعد القانونية لتنظيم الفاعليات الرياضية، ومن أجل تحقيق مزيد من الانتشار وزيادة قاعدة اللاعبين المنتظمين الممارسين لهذه الألعاب في إطار التقاليد الرياضة.









وأشار رئيس الاتحاد أن الرعاية تتضمن توفير فرصة للأربعة الاوائل في مسابقات لعبة تيكن7 التي تقام خلال قمة الرياضات الإلكترونية، ليكونوا ضمن المؤهلين للتصفيات النهائية التي ينظمها الاتحاد لاختيار المنتخبات المصرية التي ستشارك في بطولة كأس العالم كوريا 2019 والتي تقام خلال النصف الاول من شهر ديسمبر القادم بالعاصمة الكورية الجنوبية، وتقام التصفيات المؤهلة لكأس العالم تحت رعاية ودعم الاستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والذى طالب بأهمية الوصول الى كافة الشباب فى كافة المحافظات من خلال تنظيم أول دوري كرة قدم إلكتروني بمراكز الشباب مع تنظيم أول دوري اندية لكرة القدم الإلكترونية وبطولة للجامعات والتي تقام خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر القادم لتحديد العناصر الممثلة للفرق المصرية المشاركة.









وتعد قمة الرياضات الإلكترونية هي القمة الاولي من نوعها في مصر حيث تضم اللاعبين المصريين المحترفين في مجال الألعاب الإلكترونية إضافة إلى المبتدئين في الألعاب المختلفة وتقدم القمة هذا العام العديد من الجوائز المادية القيمة للفرق الفائزة تصل الي 350 ألف جنية.





قال أحمد عبد اللطيف الرئيس المشارك بقمة الرياضات الإلكترونية انه جاء قرار إقامة القمة للعام الثاني علي التوالي لما حققته القمة الاولي من نجاح كبير استطاع أن يجذب من خلاله محترفي الألعاب الإلكترونية في مصر حيث تنافس أكثر من 5 الاف شاب من خلال فرق عمل عن طريق الإنترنت او المشاركة على الأرض للفوز بجوائز القمة مما مثل لنا تحدي أكبر لزيادة عدد المشاركين هذا العام والتنوع في الألعاب.





أشار إلى أن الدولة ساعدتنا كثيرا عن طريق الاعتراف والتقدير لأهمية الألعاب الإلكترونية واللاعبين الذين يمثلون اسم مصر في جميع المحافل الدولية.





أضاف أن الرياضات الإلكترونية تقام لها قمم ودوريات بالدول الكبرى منها المانيا والولايات المتحدة وغيرها