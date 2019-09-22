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في أول يوم دراسي.. وزير الإسكان يفجر مفاجأة من العلمين الجديدة

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 02:33 م
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في أول يوم دراسي.. وزير الإسكان يفجر مفاجأة من العلمين الجديدة
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أحمد الشيخ
 
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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم اليوم الأحد 22/9/2019، بدء الدراسة بكليتى طب الأسنان والصيدلة، بفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بمدينة العلمين الجديدة.

وأكد وزير الإسكان، أن تشغيل فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بمدينة العلمين الجديدة، يأتى فى إطار تحقيق هدف الوزارة بوجود أنشطة متعددة وخدمات مختلفة بمدينة العلمين الجديدة، بحيث تكون مدينة صالحة للسكن، والإقامة طوال العام، مشيراً إلى أنه تم أيضاً الاتفاق مع وزير التعليم العالى منذ أيام، على بدء الدراسة بشكل مرحلي بجامعتى العلمين والمنصورة الدوليتين للعلوم والتكنولوجيا فى العام الدراسي القادم سبتمبر ٢٠٢٠.

وأشار الوزير إلى أن فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، الجارى تنفيذه بمدينة العلمين الجديدة، على مساحة 62 فداناً، يضم 12 كلية، و34 مبنى (مبانى الكليات – مبانى الإقامة – المبنى الرئيسى – مركز الإبداع – المكتبة – الكافيتريات)، كما أنه جارٍ تنفيذ جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا "جامعة العلمين الأهلية"، ويبلغ إجمالى مساحتها 128 فداناً، وتضم الجامعة (13 كلية – 4 مبان سكنية – مبنى للإدارة – المكتبة).

وأوضح الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أنه تم إقامة حفل إفطار جماعي للطلاب، وذلك احتفالا بأول يوم دراسي، بفرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة، بحضور المهندس أسامة عبدالغني، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، ونخبة من أساتذة الأكاديمية، والشركة المُنفذة، واستشاري المشروع.



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