كيف تستفيد من تطبيق الانستجرام؟

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انستجرام هو تويتر للصور. إنه موقع يتيح للأفراد نشر صورهم، ويكون لهم متابعون لمشاهدة صورهم.



كانت انستجرام واحدة من أنجح الشركات الناشئة منذ اطلاقها بعد وقت قصير من تطوير التطبيق. الآن السؤال هو، لماذا أصبح انستجرام ناجحا جدًا في فترة قصيرة من الزمن؟



لقد ذكرت في وقت سابق أنه من أجل تطوير أعمال أو موقع ويب ناجح، يجب عليك استهداف أحد الاحتياجات النفسية المهمة لدى الناس.



في حين أن انستجرام له العديد من الاستخدامات المفيدة، إلا أن السبب الرئيسي لنجاحه هو أنه يستهدف اثنين من أهم الاحتياجات البشرية: الرغبة في التباهي والرغبة في الشعور بالأهمية.

الرغبة في التباهي جزء من الطبيعة البشرية

متى كانت آخر مرة وصفك فيها شخص ما؟

متى كانت آخر مرة أخبرك فيها شخص ما أنك تستعرض نفسك؟



هنا حقيقة يرفض معظم البشر الاعتراف بها. يريد جميع البشر التباهي بطريقة أو بأخرى ولكن لأن معظمهم يفعلون ذلك بطرق خفية تعلم الناس أن ينتقدوا أولئك الذين يستعرضون مباشرة. لماذا يقوم شخص ما بنشر صورة على الانستجرام؟



لاظهار الي اي مدي هو جيد. كل صورة تنشر على هذا الموقع تحمل رسالة خفية. انظر! لدي أصدقاء ذوو مظهر جيد، انظر! أنا ذو مظهر جيد، تبدو سيارتي رائعة، أنا غني، أنا مشهور، أنا أملك منزلا كبيرا... الخ.



• إرضاء الأنا

كل إنسان يريد أن يشعر انه أكثر أهمية.

قد تطلق على شخص أناني لأنه يمجد نفسه ولكن في الواقع يريد كل إنسان أن يمجد نفسه بطريقة أو بأخرى.



القدرة على الحصول على متابعين هي واحدة من أكثر الأفكار الرائعة التي تتيح للناس إرضاء غرورهم. قد يرغب الأشخاص في رؤية متابعيهم يزدادون كل يوم، ولهذا السبب أصبحوا مدمنين على المواقع التي تم إنشاؤها على نظام المتابعين مثل تويتر وانستجرام.



كلما زاد عدد المتابعين لأي شخص كلما يشعر باهميته وكلما زاد إدمانه على الموقع.



• لماذا يجب أن تهتم بهذه النتائج؟

هنا هو السبب في أنك يجب أن تهتم بهذا التحليل:



1- افهم أن البشر هم أسياد الخداع الذاتي: في المرة القادمة التي يصفك فيها شخص ما انك تستعرض، الفت نظره الي انه يستعرض نفسه ايضا. أظهر له أن الفارق الوحيد بينك هو الطريقة التي يستعرض بها كلاكما نفسه.

2- تعلم كيف تكسب الناس بجانبك: إذا جعلت شخصًا ما يشعر بأهميته، وجديرًا بالثقة، عندما يبدأ التباهي، فسوف يعجب بك

3- تعلم كيفية إنشاء مشروع تجاري ناجح: هل ترغب في إنشاء مشروع تجاري ناجح؟ ابحث عن رغبة إنسانية قوية واصنع منتجًا يساعد الناس على إرضائه.

