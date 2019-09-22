ننشر نتائج آخر حملة أمنية بالمكنين

نظّمت منطقة الأمن الوطني بالمكنين التابعة لولاية المنستير يوم أمس السبت 21 سبتمبر 2019، حملة أمنيّة أسفرت عن تحقيق النتائج التالية:









- إلقاء القبض على 13 شخصا مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.





- حجز 08 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.





- حجز 03 سيارات مفتش عنها.





- تحرير 10 مخالفات مختلفة.





- تحرير 06 محاضر مرورية.





- القيام بـ 230 رقابة ترتيبية على وسائل النقل.