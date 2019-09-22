ننشر نتائج آخر حملة أمنية بالمكنين
الأحد 22/سبتمبر/2019 - 02:26 م
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مروى الجلاصي
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نظّمت منطقة الأمن الوطني بالمكنين التابعة لولاية المنستير يوم أمس السبت 21 سبتمبر 2019، حملة أمنيّة أسفرت عن تحقيق النتائج التالية:
- إلقاء القبض على 13 شخصا مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.
- حجز 08 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.
- حجز 03 سيارات مفتش عنها.
- تحرير 10 مخالفات مختلفة.
- تحرير 06 محاضر مرورية.
- القيام بـ 230 رقابة ترتيبية على وسائل النقل.
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