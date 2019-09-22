نائب "المجتمعات العمرانية": رفع حالة التأهب بالمدن الجديدة لاقتراب فصل الشتاء

أصدر المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، تعليمات مشددة لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، برفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى الخاصة بدخول موسم سقوط الأمطار بفصل الشتاء، وذلك بعد تصريحات هيئة الأرصاد الجوية بشأن الأحوال الجوية، وتوقعات سقوط الأمطار والسيول فى شهر سبتمبر.





وشدد المهندس عبدالمطلب ممدوح، على رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بالاستعداد لمواجهة تلك الظروف، طبقا لخطة الدولة لمجابهة الكوارث الطبيعية والسيول، ورفع درجة الاستعداد القصوى، واتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة، وتجهيز جميع المعدات، وتأمين المحطات والروافع والخطوط والمولدات.





كما أكد نائب رئيس الهيئة لتنمية وتطوير المدن، استمرار العمل بغرفة عمليات الجهاز على مدار الـ٢٤ ساعة، تحت إشراف رؤساء الأجهزة شخصيا، وتواجد نواب رؤساء الأجهزة فى غرف العمليات والإدارات المختصة.







