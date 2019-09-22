hd كول كورة Livestream مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد وستهام بث مباشر رابط يلاشوت حصري مشاهدة مانشستر يونايتد اليوم

يقدم الفجر الرياضي خدمة بث مباشر لـ مباراة مانشستر يونايتد و نظيره وست هام يونايتد، اليوم الأحد، حيث من المتوقع ان تشهد المباراة أحداثا مثيرة في الدوري الإنجليزي، ويستطيع زوارنا مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد و نظيره وست هام يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي عبر الرابط المرفق في الخبر.





بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد و وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي





يحل فريق مانشستر يونايتد، ضيفًا على نظيره وست هام يونايتد، اليوم الأحد، في تمام الثالثة عصرًا، على ملعب "لندن الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة السادسة، من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".





بث مباشر مباراة مانشستر يونايت و وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي





ويدخل مانشستر يونايتد مواجهة اليوم أمام وست هام، بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفوز على ليستر سيتي 1-0 في الجولة الماضية، وعلى أستانا بنفس النتيجة، في الجولة الأولى من بطولة الدوري الأوروبي.





بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد و وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي





وستمثل مواجهة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد اختبارًا صعبًا، لكتيبة أولي جونار سولشاير مدرب الشياطين الحُمر، نظرًا لتشابه مشوارهما بالدوري الإنجليزي حتى الآن.





بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد و وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي





ويحتل مان يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 8 نقاط، بينما يأتي وست هام في المركز الحادي عشر بنفس الرصيد من النقاط.





موعد مباراة مانشستر يونايتد و وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي





تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا على ملعب "لندن الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة السادسة، من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".





موعد مباراة وست هام يونايتد ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي تقام المباراة في تمام الساعة 15:00 بتوقيت القاهرة و16:00 بتوقيت مكة المكرمة و13:00 بتوقيت جرينتش.



